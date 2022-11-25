记者张佳星

11月22日，国药集团总工程师、首席科学家、中国生物董事长杨晓明团队宣布成功研发三种针对猴痘的候选mRNA疫苗VGPox1—3。

当日，杨晓明团队以《编码猴痘病毒M1R和A35R的新型mRNA疫苗保护小鼠免受致命病毒攻击》为题，在预印版网站上发表论文，论文中的研究结果显示针对猴痘病毒不同抗原靶点开发的三种mRNA疫苗组完全保护小鼠免受致命剂量的病毒攻击，并有效清除肺部的病毒。

根据世界卫生组织统计数据显示，截至2022年11月15日，全球已有超过79000例猴痘感染病例，涉及超过110个国家。由于病例数不断攀升、涉疫国家和地区不断增加，世卫组织已将猴痘定义为全球健康紧急事件。

随着1980年天花的消灭，猴痘成为现存最为严重的、由正痘病毒属病毒引起的疾病，其症状与天花类似。然而，目前用于预防猴痘的疫苗多为减毒活病毒的天花疫苗，尚无猴痘特异性疫苗。

运用mRNA疫苗研发技术，中国生物团队开发出针对猴痘的特异性疫苗作为全球第一个发表的猴痘特异性mRNA疫苗VGPox1—3。

疫苗研发团队从猴痘病毒的两种传染性病毒粒子分别选择了一个蛋白作为抗原靶点，即细胞内病毒粒子的M1R蛋白和细胞外囊膜病毒的A35R蛋白。将A35R的细胞外结构域与完整的M1R共价链接做成融合蛋白（VGPox1，VGPox2）或者将两者分别组装进具有高表达水平的载体中（VGPox3）。

据介绍，VGPox1—3具有独特的抗原设计，在免疫小鼠上可强烈诱导抗痘病毒特异性抗体，较现有减毒活病毒疫苗更为安全，而且免疫后能够更早地产生预防病毒的中和抗体。实验结果表明，三种疫苗接种后7天即可检测到针对A35R的总抗体以及在VGPox1，VGPox2接种后针对M1R的中和抗体，且中和抗体应答时间早于活病毒免疫组。

相关研究还证明了该疫苗能够激发细胞免疫。论文中显示，进一步检测发现，该三种疫苗能够诱导出不同程度CD4及CD8 T细胞免疫应答。两次免疫后的第36天进行攻毒保护实验，三款mRNA疫苗（VGPox1, VGPox2, VGPox3）均能够完全保护小鼠免受致死剂量的高毒力病毒（牛痘病毒WR株）的感染，免疫组体重稳定且无任何不适症状，其肺部病毒载量测定显示为0。而对照组在感染后4天体重下降到了临界值，可检测到明显的病毒肺部感染。

中国生物方面表示，这些数据的发表，填补了猴痘特异性mRNA疫苗的空白，为未来应对猴痘病毒的传播做好准备。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经