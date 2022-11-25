记者 李晓喻

日前，中国商务部部长王文涛与美国贸易代表戴琪举行了面对面会见。中国商务部新闻发言人束珏婷24日称，下一步希望美方与中方一道，推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道。

此次会见是在中美两国元首会晤后，双方经贸部门负责人的面对面会谈。束珏婷在当天举行的新闻发布会上表示，会谈是坦诚、专业、建设性的，双方就彼此关切的中美经贸问题和多边、区域经贸合作进行了讨论。

束珏婷称，会谈中，中方提出双方应相互尊重，求同存异，开展建设性合作，并在互信基础上找到解决问题的具体路径。中方对美方出台的对华贸易投资限制措施、涉台问题等表达严正关切，建议双方考虑对开放、包容、促进团结合作的地区经济合作倡议均持开放态度。

束珏婷称，中方还介绍了中共二十大有关情况，强调中方将坚持中国式现代化，坚持对外开放，坚持持续改善营商环境，坚持和平发展。双方同意继续保持沟通。

她表示，中方认为双方面对面交流有助于加深相互了解，加强协调。下一步将落实好两国元首会晤达成的重要共识，希望美方与中方一道，推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经