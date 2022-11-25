记者 李金磊

四季度经济运行对全年经济十分重要，中国要怎么干？

11月22日召开的国务院常务会议提出“力争实现较好结果”，并部署了六方面任务，释放一系列重要信号。

必须紧抓不放保持经济持续恢复态势

国家统计局数据显示，10月份中国经济继续延续了恢复态势，但受国际环境复杂严峻、国内疫情冲击等因素影响，部分指标同比增速有所回落。

会议指出，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点，必须紧抓不放保持经济持续恢复态势。要深入落实稳经济一揽子政策措施，稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现较好结果。

中国民生银行首席经济学家温彬指出，从10月经济运行情况来看，受疫情反复、外需回落以及地产低迷等影响，经济虽然继续保持恢复态势，但基础并不稳固。物价方面，核心CPI同比继续处于0.6%的极低区间；金融方面，社融存量同比增速回落至10.3%，为5月以来的最低水平，宽信用需要进一步加力。

适时适度运用降准等货币政策工具

会议部署了六方面任务，一是推动重大项目加快建设。二是加快设备更新改造落地。三是稳定和扩大消费。四是持续保障交通物流畅通。五是加大金融对实体经济支持力度。六是切实保障基本民生。

在“加大金融对实体经济支持力度”方面，会议提出，引导银行对普惠小微存量贷款适度让利，继续做好交通物流金融服务，加大对民营企业发债的支持力度，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。

在经济学家看来，这预示着新一轮降准或将很快到来。2022年首次降准是在4月份，当时全面降准0.25个百分点，共计释放长期资金约5300亿元。

中金公司研报指出，此次国常会提及降准旨在配合支持年底信贷发力，缓解近期流动性波动带来的干扰。预计降准幅度0.25-0.5个百分点，落地时间可能在12月上旬。

中信证券首席经济学家明明认为，历史上国常会言及降准后，降准落地往往出现在8到12天后，预计12月降准落地可能性增大。降准作为政策工具之一，为巩固经济回稳向上态势、做好年末经济工作提供适宜的流动性环境。

温彬认为，由于降息仍受到美国货币政策的掣肘，降准成为更可行的政策工具。需要指出的是，近年来，降准已经变成常规操作，其主要目的保持流动性合理充裕，但也能实现逆周期调节的功能：一是配合财政政策，服务于专项债等的加快发行；二是降低银行资金成本，引导LPR下行；三是推动银行增加资金投放，加快信用扩张。

激励商业银行新发放保交楼贷款

房地产业关联很多上下游行业，其良性循环对经济健康发展具有重要意义。当前，房地产是政策扶持的重点之一。

会议要求，落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策，指导地方加强政策宣传解读。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目，激励商业银行新发放保交楼贷款，加快项目建设和交付。努力改善房地产行业资产负债状况，促进房地产市场健康发展。

央行行长易纲11月21日在2022年金融街论坛年会上讲话时指出，当前房地产市场出现了一些调整，我们配合有关部门和地方政府，“一城一策”用好政策工具箱，降低了个人住房贷款利率和首付比例，支持刚性和改善性住房需求。针对前期一些房企风险暴露导致逾期交房，我们出台了2000亿元“保交楼”专项借款，支持已售住房的建设交付，并研究设立了鼓励商业银行支持“保交楼”结构性政策工具。最近我们扩大了支持民企发债的“第二支箭”，为民企发债提供风险分担，民营房地产企业也在支持范围以内。

11月23日，房地产再迎利好，央行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，提出十六条举措，要求积极做好“保交楼”金融服务。支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款，鼓励金融机构提供配套融资支持。

11月底前国务院各督导工作组赴有关地方

“落实”成为此次会议的一大关键词。

会议强调，要强化督导和服务。11月底前，国务院各督导工作组赴有关地方，对稳经济一揽子政策措施落实情况进行督导和需要的服务帮助，认真听取地方反映的情况，协调解决政策落实中的困难和问题。对重大项目建设、设备更新改造进度偏慢的地区和领域，要找准问题和原因，对症施策。

中新财经注意到，8月24日召开的国务院常务会议提出“国务院即时派出稳住经济大盘督导和服务工作组”后，国务院已向相关省份先后派出三批督导和服务工作组。督导和服务工作组现场联合办公，协调解决政策落实的实际困难，地方反映下了“及时雨”。

此次又派出督导工作组，专家预计经济大省仍将是督导重点。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经