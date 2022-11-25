国家航天局开展深空探测重要科学问题全球征集活动
2022年11月25日08:51 | 来源：新华社
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记者11月24日从国家航天局了解到，国家航天局当天发布深空探测重要科学问题全球征集活动，征集时间为2022年11月24日至2023年1月31日。
国家航天局有关负责人表示，为推动深空探测事业发展，形成深空探测科学问题国际共识，解决人类共同面对的问题与风险挑战，国家航天局面向全球征集深空探测重要科学问题和探测计划建议。
据悉，本次征集活动主题为“凝集智慧，塑造未来”，征集活动面向全球开展，包括但不限于深空探测专业的科研人员、爱好者、青少年等。提交方案不设专业门槛，以目标概述和科学意义为主。
后续，主办方将筛选征集提出的建议和方案，组织召开多轮线上、线下形式的国内国际研讨会，拟定国家航天局在深空探测领域的优先任务，并将邀请参与征集活动的相关专家学者、爱好者和青少年以多种形式参与其中，共谋人类深空探测事业。
(责编：申佳平、陈键)
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