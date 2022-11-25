原标题：踔厉奋发·赓续前行 | 中国洪涝巨灾模型1.0正式发布

11月23日，中国洪涝巨灾模型1.0在第四届陆家嘴国际再保险会议主论坛上正式发布。上海保交所党委书记、董事长任春生，中再产险党委书记、总经理张仁江，中再产险副总经理兼中再巨灾管理公司董事长希震，中再集团信息技术中心总经理兼中再巨灾管理公司总经理冯键共同启动发布仪式。来自政府机关、中外保险机构、科研机构等多家单位的百余名嘉宾参加发布仪式。

中再集团长期致力于巨灾风险管理，旗下中再产险发起成立中再巨灾管理公司(以下简称“中再巨灾”)，聚焦巨灾科技研发与创新。中再巨灾继成功发布我国首个拥有自主知识产权、可商业应用的中国地震巨灾模型与中国台风巨灾模型后，于2021年正式启动中国洪涝巨灾模型研发工作，聚合中国气象科学研究院、中国水利水电科学研究院、天津大学水利工程仿真与安全国家重点实验室等国内研究资源，经过广泛调研，充分继承已有模型基础，深研细作、集智攻关，成功推出首个具有自主知识产权的中国洪涝巨灾模型。

中国洪涝巨灾模型1.0突破多项前沿技术，集成可充分反映我国季风气候降雨特征的千年降水随机事件集，构建了水文水力模型算法库，攻克多类型复杂模型体系动态耦联技术，首次实现全国范围洪涝损失量化计算，填补了我国洪涝巨灾模型的空白。该模型已通过国内多名权威专家专业评审。

中国洪涝巨灾模型1.0的问世，完善了中国巨灾模型体系建设，为2024年中国洪涝巨灾模型2.0商业版的研发奠定了坚实基础。未来，中再巨灾将不断完善和丰富巨灾模型产品谱系，基于不同领域的多种应用场景，持续推动模型迭代优化，为我国巨灾风险管理体系建设和保险行业高质量发展作出更大贡献。

(责编：董童、李源)

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