本报北京11月25日电 （记者葛孟超）记者25日从国家外汇管理局获悉：10月，我国国际收支口径的货物和服务贸易进出口规模38470亿元，同比增长5%。其中，货物贸易出口19190亿元，进口15102亿元；服务贸易出口1806亿元，进口2373亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模1599亿元，其他商业服务进出口规模744亿元，旅行服务进出口规模658亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模472亿元。

据介绍，随着我国一系列稳外贸政策加力提效，外贸呈现较强发展韧性，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献，我国货物和服务贸易进出口规模延续增长趋势。从结构上看，我国服务贸易发展将继续提档升级，计算机信息服务等新兴生产性服务业正为服务贸易注入新的增长动能。

《 人民日报 》（ 2022年11月26日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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