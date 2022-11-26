本报电 （胡梓彬）今年以来，山东桓台县立足初创项目人才实际需求，以淄博新一代人工智能产业基地（创智谷）为试点，成立人才专员服务团，为企业初创项目提供全周期、上门式服务，助推人才项目的产业化，助力基地争创省级数字经济园区。

该县全面走访基地（创智谷）内初创企业，重点筛选30个优质初创企业和项目，定向提供无偿人才服务支持。围绕助创、人资、金融、法务等四类具体服务，采取“多对一”帮包方式，优选行业部门、金融机构、专业律所等单位的40余名业务骨干，选派到初创项目担任人才专员，为项目所在企业提供助创服务、人才适配、银企对接等个性化服务方案。目前，已开展法务诊断等专项服务200余次，协助申办贷款、融资1.3亿余元，指导申报国家级高新技术企业3家。

(责编：袁勃、胡永秋)

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