原标题：寒潮将影响我国大部地区 江南华南地区有明显降雨

中新网11月26日电 据中央气象台网站消息，26日至30日，寒潮天气将自西向东影响我国大部地区。我国北方和中东部大部地区气温将先后下降8～16℃，部分地区降温幅度可达16℃以上，并伴有4～6级风、阵风7～9级，新疆山口地区风力可达12～13级；26日至28日，华南中北部、江南、江淮的部分地区将有中到大雨，局地暴雨。

黑龙江吉林出现大到暴雪，福建广东等地出现大到暴雨：昨日08时至今日06时，新疆塔城和阿勒泰、内蒙古东部、黑龙江、吉林中东部等地出现小到中雪或雨夹雪，黑龙江东部、吉林东部局地大雪或暴雪；湖南南部、江西南部、福建中南部、广东中北部、广西东部等地部分地区出现大到暴雨。今05时较昨05时，内蒙古东部、黑龙江中南部、吉林中东部、辽宁、山西、河北、北京、天津、山东北部和西部等地出现6～10℃降温，局地降幅达12～17℃；上述大部地区并伴有7～9级阵风，局地10～11级。今晨，陕西南部、河南中南部、安徽、江苏、湖北中东部、四川盆地、贵州东部、湖南中北部、江西北部等地部分地区出现能见度不足1公里的大雾，局地能见度不足100米。

寒潮将影响我国大部地区

26日至30日，寒潮天气将自西向东影响我国大部地区，其中26日至27日主要影响西北地区，28日至30日影响中东部地区，造成剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气。我国北方和中东部大部地区气温将先后下降8～16℃，部分地区降温幅度可达16℃以上，并伴有4～6级风、阵风7～9级，新疆山口地区风力可达12～13级。新疆东部和南疆盆地、甘肃西部、内蒙古西部等地有沙尘天气。寒潮降温过后，最低气温0℃线将逐步南压至江南北部至贵州南部。

其中，26日08时至28日08时，新疆、甘肃中西部、宁夏南部、内蒙古西部等地大部地区气温将下降6～14℃，局地下降20℃以上，上述地区将有5～7级偏北风，阵风8～11级，新疆山口风力可达12-13级，部分地区将伴有沙尘天气。另外，受另一股冷空气影响，内蒙古东北部、黑龙江东部和北部、吉林东部、辽宁中东部气温将下降6～10℃，局地下降12℃以上，并伴有4~6级风、阵风7~8级。

此外，26日至28日，新疆北部、内蒙古东部、黑龙江、吉林等地有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆伊犁河谷、阿勒泰、吉林东部、黑龙江东南部等地的部分地区有大到暴雪，局地有大暴雪。

江南华南地区有明显降雨

26日至28日，华南中北部、江南、江淮的部分地区将有中到大雨，局地暴雨。

未来三天具体预报

11月26日08时至27日08时，内蒙古中东部、吉林西部、辽宁西部、新疆北部等地的部分地区有小到中雪，其中，新疆沿天山地区、伊犁河谷、塔城等地部分地区有大到暴雪，局地大暴雪(20～22毫米)。江南南部、华南北部等地部分地区有中到大雨，其中，湖南东南部、广西东北部等地局地有暴雨(50～60毫米)。新疆北部、甘肃河西、内蒙古中东部、东北地区等地部分地区有4～6级风，其中，新疆山口地区有7～8级风，阵风可达11级以上。

11月27日08时至28日08时，内蒙古西部和东北部、东北地区中北部、新疆东部、甘肃河西等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，吉林东部等地部分地区有大到暴雪(10～12毫米)。辽东半岛、山东西北部、河南北部、湖北南部、安徽南部、江南大部等地部分地区有中到大雨，其中，江西东北部、福建西北部等地部分地区有暴雨(50～80毫米)。内蒙古、甘肃东部、陕西北部等地部分地区有4～6级风，其中，新疆山口地区有7～8级风，阵风可达11级以上，内蒙古西部等地部分地区有扬沙或浮尘天气。

11月28日08时至29日08时，内蒙古东部、黑龙江、吉林、辽宁北部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，黑龙江西北部和东南部、吉林东部等地部分地区有大到暴雪(10～13毫米)。江淮大部、湖北东部、江南大部等地部分地区有中到大雨，其中，江西中北部、浙江西部、湖南东部等地部分地区有暴雨(50～95毫米)。内蒙古大部、东北地区、华北、黄淮、湖北中东部、江南北部、四川东北部等地部分地区有4～6级风。

(责编：王连香、李楠桦)

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