人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

上合示范区一站式公共服务平台上线启用

2022年11月26日08:50 | 来源：光明日报
小字号

原标题：上合示范区一站式公共服务平台上线启用

本报青岛11月25日电 25日，中国-上海合作组织地方经贸合作综合服务平台（以下简称“上合经贸综服平台”）正式上线运行。据悉，该平台是上合示范区推出的全国首个面向上合组织国家地方经贸领域的一站式公共服务平台，依托中国国际贸易“单一窗口”，打造中国与上合组织国家间经贸资讯服务中心和数据交互中心，为上合组织国家间经贸开放融通提供示范方案。

25日上午，记者在上合示范区坚果交易中心看到，首批3000吨阿富汗松子已抵达仓库，准备销往国内市场。“这批货物从开始洽谈到运至中国仅用了15天，我们通过上合经贸综服平台直接找到了客户，而且在平台上一站式完成了货物报关、商检、运输、保险各项环节，节约了三分之二的时间。”阿富汗Alhaj Mohammad Nazi Sadat公司董事长说。

近年来，因为价格低、品质优，阿富汗松子受到中国市场的喜爱。然而受报关、物流等各方面的因素影响，往年，阿富汗松子一般需要45天才能运到中国，产品品质、销售都受到一定影响。得益于上合经贸综服平台的“一站通关”和“全链物流”功能，阿富汗松子生产商不仅可以找到更优质的物流，通关手续也更加简便，极大地降低了他们的出口成本。

“我们在上合经贸综服平台‘新区视窗’产业园区板块发布了项目需求后，平台很快为我们匹配了巴基斯坦、沙特阿拉伯等国家的部分园区和企业。最终，我们与沙特阿拉伯一家大型工业园区达成初步合作意向，将依托海尔卡奥斯工业互联网平台的技术优势，推动该园区智能化转型升级。”海尔卡奥斯“工赋青岛”销售总监张国生告诉记者，得益于上合经贸综服平台背后的上合国家广阔市场和强大供应链、服务链，海尔卡奥斯首单海外工业互联网解决方案正在加速“出海”。

“目前平台开发了综合信息展示、综合功能应用、综合数据发布3大主要功能、8大应用模块、73项子功能，嵌入了信用上合跨境征信、通关信息智能查询、转关业务无纸化等特色应用，涵盖了国际物流大通道建设、跨国别贸易信息共享、双多边通关便利、供应链金融供给等多方面。”上合示范区党工委委员、管委会副主任孟庆胜介绍，平台的终极目标旨在构建国际贸易一体化公共服务生态圈，帮助企业引进来、走出去，打通贸易往来“最后一公里”。

此外，该平台将突出首创性、集成化、公共性和系统性，不仅是全国首个面向上合组织国家的经贸综合服务平台，同时也是政策发布、国别研究、行业分析、资讯服务的信息发布中心，跨境采购、报关报检、信用保险、融资退税的操作平台和上合经贸合作、上合资源集聚、新区建设成果的数据展示中心，是覆盖上合国际经贸交易、通关、物流、金融各环节服务功能的最全平台。此外，该平台与海关、税务等部门共同协作，整合银行、信用保险、仓储物流等优质资源，汇集100多家合作单位，可为企业提供一站式闭环服务。

“上合经贸综服平台启用是中国与上合组织国家间经贸合作向更高质量发展的又一良好开端，我们将深挖应用潜力，将平台建设成集大通关、大物流、大外贸、大数据于一体的综合服务平台，打造上合组织国家企业进入中国的平台、国内企业走向上合组织国家的母港，为上合组织国家间经贸开放融通提供示范方案。”青岛市委常委、上合示范区党工委书记张新竹说。（记者刘艳杰）

(责编：王连香、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
林占熺：只有让千千万万的农民都富裕起来，才是真正的富有
　　人民网厦门11月25日电 （钱嘉禾）11月25日，2022年“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动在厦门大学举行。作为嘉宾，党的二十大代表、菌草技术发明人林占熺走进厦门大学，分享这株“中国草”背后的故事。…
年内迎来第二次降准 业界：重在稳定预期 呵护市场流动性
　　中国人民银行网站截图。 人民网北京11月25日电 （黄盛）据中国人民银行消息，为保持流动性合理充裕，促进综合融资成本稳中有降，落实稳经济一揽子政策措施，巩固经济回稳向上基础，中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5％存款准备金率的金融机构）。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部