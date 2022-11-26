原标题：上合示范区一站式公共服务平台上线启用

本报青岛11月25日电 25日，中国-上海合作组织地方经贸合作综合服务平台（以下简称“上合经贸综服平台”）正式上线运行。据悉，该平台是上合示范区推出的全国首个面向上合组织国家地方经贸领域的一站式公共服务平台，依托中国国际贸易“单一窗口”，打造中国与上合组织国家间经贸资讯服务中心和数据交互中心，为上合组织国家间经贸开放融通提供示范方案。

25日上午，记者在上合示范区坚果交易中心看到，首批3000吨阿富汗松子已抵达仓库，准备销往国内市场。“这批货物从开始洽谈到运至中国仅用了15天，我们通过上合经贸综服平台直接找到了客户，而且在平台上一站式完成了货物报关、商检、运输、保险各项环节，节约了三分之二的时间。”阿富汗Alhaj Mohammad Nazi Sadat公司董事长说。

近年来，因为价格低、品质优，阿富汗松子受到中国市场的喜爱。然而受报关、物流等各方面的因素影响，往年，阿富汗松子一般需要45天才能运到中国，产品品质、销售都受到一定影响。得益于上合经贸综服平台的“一站通关”和“全链物流”功能，阿富汗松子生产商不仅可以找到更优质的物流，通关手续也更加简便，极大地降低了他们的出口成本。

“我们在上合经贸综服平台‘新区视窗’产业园区板块发布了项目需求后，平台很快为我们匹配了巴基斯坦、沙特阿拉伯等国家的部分园区和企业。最终，我们与沙特阿拉伯一家大型工业园区达成初步合作意向，将依托海尔卡奥斯工业互联网平台的技术优势，推动该园区智能化转型升级。”海尔卡奥斯“工赋青岛”销售总监张国生告诉记者，得益于上合经贸综服平台背后的上合国家广阔市场和强大供应链、服务链，海尔卡奥斯首单海外工业互联网解决方案正在加速“出海”。

“目前平台开发了综合信息展示、综合功能应用、综合数据发布3大主要功能、8大应用模块、73项子功能，嵌入了信用上合跨境征信、通关信息智能查询、转关业务无纸化等特色应用，涵盖了国际物流大通道建设、跨国别贸易信息共享、双多边通关便利、供应链金融供给等多方面。”上合示范区党工委委员、管委会副主任孟庆胜介绍，平台的终极目标旨在构建国际贸易一体化公共服务生态圈，帮助企业引进来、走出去，打通贸易往来“最后一公里”。

此外，该平台将突出首创性、集成化、公共性和系统性，不仅是全国首个面向上合组织国家的经贸综合服务平台，同时也是政策发布、国别研究、行业分析、资讯服务的信息发布中心，跨境采购、报关报检、信用保险、融资退税的操作平台和上合经贸合作、上合资源集聚、新区建设成果的数据展示中心，是覆盖上合国际经贸交易、通关、物流、金融各环节服务功能的最全平台。此外，该平台与海关、税务等部门共同协作，整合银行、信用保险、仓储物流等优质资源，汇集100多家合作单位，可为企业提供一站式闭环服务。

“上合经贸综服平台启用是中国与上合组织国家间经贸合作向更高质量发展的又一良好开端，我们将深挖应用潜力，将平台建设成集大通关、大物流、大外贸、大数据于一体的综合服务平台，打造上合组织国家企业进入中国的平台、国内企业走向上合组织国家的母港，为上合组织国家间经贸开放融通提供示范方案。”青岛市委常委、上合示范区党工委书记张新竹说。（记者刘艳杰）

(责编：王连香、李楠桦)

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