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打造数字智能型交易所 上交所“一网通办”门户上线运行

2022年11月26日09:10 | 来源：中国新闻网
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原标题：打造数字智能型交易所 上交所“一网通办”门户上线运行

中新网上海11月25日电 25日，上海证券交易所“一网通办”门户正式上线运行，标志着上交所打造数字智能型交易所迈出坚实一步。随着证券产品日趋丰富，市场参与者逐年增多，各市场参与者在上交所办理业务面临着一些不便。为提高市场参与者业务办理便利性，上交所推出“一网通办”门户，实现“进一张网办全部事”。

上交所表示，在“一网通办”门户建设过程中把响应用户需求和提升用户体验放在首位，践行“我为群众办实事”，实现了“一网通办”门户“三个通”。“入口通”：本次“一网通办”门户面向投资者、拟上市公司、上市公司、会员机构、基金公司五类主要用户群体，从用户视角出发，整合汇集了上交所全部业务系统。“支持通”：制作高频业务办理指引和常见问题页面，并提供智能搜索功能，方便用户在线查询。“认证通”：打通上交所内部认证系统，有效减少用户跨系统登录操作步骤，还为机构用户特别推出了免EKey登录方式。

据了解，2021年以来，上交所不断深化数字化转型思维，发布上交所“十四五”科技战略规划，完善信息技术业务整体布局，形成清晰明确的科技发展蓝图、目标定位和实施路线。“一网通办”是上交所数字化转型重点工作，在促进科技与业务深度融合方面，面临着机遇和挑战。本次“一网通办”门户的建成，主要是在科技引领下推动的业务整合，还要继续加强业务流程再造和数据共享，优化推出业务高频、办理情形较为复杂的事项场景，大力提升科技与业务的融合度。

上交所介绍，“一网通办”的核心在于“办”，上交所推出“一网通办”门户，助力业务从“能办”向“好办”“快办”转变。下一步，上交所将持续问需市场，通过流程再造、数据赋能、智能运用等方式，不断加强内部协同，为投资者和机构提供简便易用的办事体验，推动“一网通办”更“好办”、更“快办”，并以此为契机，加快打造数字智能型交易所。(高志苗)

(责编：王连香、李楠桦)
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