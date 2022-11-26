原标题：中国证监会将常态化开展投行内控现场检查

中新社北京11月25日电 中国证监会25日表示，将常态化开展投行内控现场检查。

当天，证监会通报了证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况。今年初，证监会组织对8家证券公司投行内部控制及廉洁从业情况开展了专项检查。本次检查覆盖了股权、债券、并购重组等投行业务各条线、全流程。

从检查结果来看，各公司基本建立了投行业务内部控制组织架构，实现集中统一管理，由业务部门、质量控制、内核合规构成的“三道防线”内控体系有效运作。检查也发现部分证券公司存在内控制度和保障机制不健全、内控把关不严格等问题，个别证券公司存在内控组织架构不合理、岗位职责利益冲突、投行团队“承包制”管理等较为严重的问题。

针对检查发现的问题，中国证监会坚持“穿透式监管、全链条问责”和机构、人员“双罚”的原则，同时根据问题的轻重，分类采取措施：对违规问题多、情节严重的华金证券，采取责令改正、暂停保荐和公司债券承销业务3个月的行政监管措施，要求公司立即全面整改，着力加强投行管控。对违规问题多、情节严重，且涉及个案违法的华龙证券，综合采取行政处罚、监管谈话等措施，要求公司全面整改，切实吸取教训。对违规情节相对较轻的民生证券、国泰君安证券、联储证券、华安证券、招商证券5家公司分别采取了责令改正、出具警示函等行政监管措施，要求针对性解决内控短板问题。对存在轻微问题的证券公司，予以监管关注和提示。

同时，证监会对26名直接责任人员及负有管理责任的人员分别采取了监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施。

证监会相关负责人表示，全面合规、有效运行的投行内控机制是投行执业质量的基础。下一步，证监会将常态化开展投行内控现场检查，从“带病申报”、“一查就撤”、执业质量存在严重缺陷等典型问题入手，重点检查投行内控制度是否健全、运行是否有效、人员及保障是否到位等，促进保荐机构真正发挥“看门人”功能，为注册制行稳致远夯实基础。(记者 陈康亮)

(责编：王连香、李楠桦)

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