近年来，河北省乐亭县充分发挥村党支部引领作用，探索推行村党支部领办合作社，通过建立风险共担、收益共享的经济联接纽带，推动村集体、群众共富双赢，用“红色党建”促进“黄土地”增收。目前，已有39个村党支部领办了合作社，全县村集体经济收入5万元以上的村达到了100%，10万元以上村达到25%。

近日，马头营镇南赵庄子村村民活动中心热闹非凡，村里迎来了2022年的一件大喜事—合作社分红，入社农户齐聚一堂，笑容满面。南赵庄子村党支部书记、合作社理事长李军“晒出”了今年村党支部领办合作社的业绩：合作社今年种植冬小麦和甜玉米两茬作物，180亩地共计纯收入14.4万元，除去公积金、公益金留存，村集体分红10.4万元，入股农户每亩地分红222元，加上保底价每亩地600元，今年每亩地给大家822元。

李军还给大家算了一笔账，入地入社由合作社统一经营后，播种、虫药、收割等都采用机械化作业，每亩地种植成本能节省200余元。从种子肥料选购、种植技术指导到产品销售，县供销社全程跟踪服务，保障了粮食品质和增产增收。

“今年5亩地分了4110元，每亩地二次分红比去年多了100多元，还是入社好啊！”领到钱的村民李玉安喜笑颜开。看到分红增加，村民们热情高涨，纷纷将土地入股村支部领办的合作社，目前，全村入社农户增加到78户，入股土地达180亩。

几年前，南赵庄子村是集体经济薄弱村，集体经济收入不足3万元，加上外出务工的青壮年多，农业生产力明显不足，土地撂荒现象日益严重。为摘下“穷帽子”，解决土地撂荒问题，2019年南赵庄子村党支部注册了粮满仓供销合作社，按照“村党支部主导、合作社运营、县供销社服务、入社农户参与”的原则，探索实行“村党支部领办村级供销合作社+县供销社+农户”模式，由村党支部书记担任合作社理事长，其他“两委”成员进入合作社理事会、监事会。村集体、县供销社以资金入股，农户以土地入股。为保证社员收益，采取“保底+分红”的模式，给入社农户每亩地作价600元作为保底收入，并颁发“股权证” 。

在利润分配上，村党支部对所有经营项目进行总核算，从经营利润中提取15%作为公积金，用于滚动发展；提取5%作为公益金，用于技术培训、低收入群众救助和其他公益事业。剩余经营利润按入股份额分给村集体、县供销社、社员，其中，县供销社所得分红的50%返还公积金账户，用于合作社运营发展。

手中有钱，办事不难。今年以来，南赵庄子村硬化村庄道路2600米，安装路灯86盏，栽植绿化树木1600余棵。如今村庄道路干净整洁，村容秀美宜人，群众的幸福洋溢在脸上，7月被评为市级基层党建示范点，实现了从薄弱村到示范村的华丽转身。

在乐亭，靠村党支部领办合作社走上致富路的，远非南赵庄子村。走进庞各庄乡阚田村，时下室外已是天寒地冻，在阚田村“鱼菜共生”大棚内，却是绿菜丰茂、锦鳞游泳的生机盎然景象。今年，阚田村党支部牵头注册成立专业合作社，合作社在争取省壮大村集体经济扶持资金的基础上，创新生态农业模式，建成设施大棚，发展“种菜不施肥、养鱼不换水”的鱼菜共生生态循环种养殖业，带领群众吃上“生态饭”，走上“绿色”致富路。

村支部书记、专业合作社理事长李瑶介绍，鱼菜共生项目不仅是农业项目，也是高科技项目，通过水培种植、高密度水产养殖、微生物水处理技术、水循环系统，实现鱼肥水、菜净水、水养鱼，鱼和菜产品优质，生产高效，经济和生态效益可观。蔬菜2个月收获一茬，鲈鱼6个月就能上市，蔬菜种植槽还可套养水蛭等高价值水产，上市后，预计每个棚室年收益达10万余元。

谈及未来的发展规划，李瑶激情满怀：“我们将充分发挥党支部领办合作社组织、管理、政策优势，带领群众扩大种养殖规模，提升农产品品质，打响绿色品牌知名度，让群众日子越来越甜、村庄越来越美。”（姜丽萍）

(责编：董童、李源)

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