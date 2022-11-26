新华社北京11月26日电 题：金融举措靠前发力 全力推动经济回稳向上

新华社记者吴雨、刘羽佳

受疫情、外部冲击等超预期因素影响，今年以来我国经济面临一些挑战和下行压力。作为经济发展的血脉，金融靠前发力，近期推出一系列举措加大对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业群体的支持力度，全力推动经济进一步回稳向上。

货币政策工具助力经济稳大盘

全面降准0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元！

11月25日中国人民银行宣布了今年第二次降准，并将于12月5日落地。今年以来，两次降准共降低金融机构存款准备金率0.5个百分点、释放长期资金超万亿元。

专家表示，面对经济下行压力，稳健的货币政策及时加大了实施力度，多种货币政策工具协同发力，保持流动性合理充裕，促进综合融资成本稳中有降，保障稳经济一揽子政策措施落地见效，巩固经济回稳向上基础。

国庆节假期刚结束，山西省介休市人民医院便从建行获批了3000万元设备更新改造贷款。“这下可以解决多个科室补充设备的资金问题，而且贷款在享受财政贴息后，我们实际承担贷款利率只有0.7%，大大降低了资金成本。”该医院院长樊金荣说。

这笔设备更新改造贷款的顺利放款，得益于中国人民银行9月设立的设备更新改造专项再贷款。在人民银行再贷款资金和财政部门2.5个百分点贴息的支持下，这个专项再贷款工具让不少制造业企业、中小微企业和个体工商户获得资金，加快实施技术改造投资，促进行业创新发展。

今年以来，人民银行创设了科技创新、交通物流、设备更新改造等专项再贷款支持工具，积极支持制造业和服务业有效需求；同时，引导金融机构用好政策性开发性金融工具，扩大中长期贷款投放，为拉动投资起到关键作用。

数据显示，10月份我国企（事）业单位贷款增加4626亿元，同比增加1525亿元。其中，中长期贷款增加4623亿元。

在信贷发力支持下，稳经济各项举措加快落实，发展韧性继续彰显。10月份，高技术制造业增加值同比增长10.6%，比上月加快1.3个百分点；前10个月，我国新开工项目计划总投资同比增长23.1%，投资项目（不含房地产开发投资）到位资金增长22%。

助企纾困措施加力帮扶市场主体

“最近，集团旗下的红原牦牛乳业公司顺利办理了贷款延期，解了公司燃眉之急。”四川省西部牦牛产业集团执行董事石磊告诉记者，阿坝州农村信用联社依托延期还本付息政策，帮企业将一笔4800万元的贷款展期到了明年4月，大大缓解了企业的流动资金压力。

近期，人民银行等六部门推出一系列举措，进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度，对2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企业贷款，还本付息日期最长可延至2023年6月30日。今年前10个月，金融机构累计为332万户中小微企业和个体工商户的到期贷款办理了延期。

在四季度对收费公路贷款利息进行减免；对符合要求的新发放贷款减息；延期贷款免收罚息、不影响征信记录……一系列金融举措以“真金白银”降低企业资金成本，助力企业“轻装上阵”。

向实体经济减费让利，只是帮扶市场主体渡过难关的一个方面。在人民银行、银保监会的引导下，金融机构还不断创新贷款产品和服务，提升对小微企业、个体工商户等市场主体金融供给的精准性。

近日，建行推出移动金融综合服务平台“惠懂你”3.0版本，信贷融资服务由原来的8项扩围至26项，新增了贷款进度查询、额度管理、贷款结清证明等服务。在金融科技赋能下，10月末建行普惠小微企业贷款客户达246万户，较年初新增52.4万户；普惠小微企业贷款余额2.27万亿元，较年初新增超4000亿元。

在房地产领域打出“组合拳”

连日来，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等六大国有商业银行宣布与多家优质房企签署合作协议，提供意向性融资支持超过万亿元，合作涉及房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、房地产项目并购融资、保函置换预售监管资金、债券承销与投资等多个领域。

银行业在房地产金融领域积极行动，这背后是金融管理部门的政策引导。近期，金融管理部门推出多项举措，整合了信贷、保函、债券等多种手段，涉及“保交楼”、预售监管资金、房企并购等多个方面，打出一套“组合拳”。

“房地产业关联很多上下游行业，其良性循环对经济健康发展具有重要意义。”中国人民银行行长易纲在2022金融街论坛年会上表示，人民银行配合有关部门和地方政府，“一城一策”用好政策工具箱，降低了个人住房贷款利率和首付比例，支持刚性和改善性住房需求。

数据显示，1月至10月，银行业累计发放房地产开发贷款2.64万亿元，累计发放按揭贷款4.84万亿元。

近日，人民银行、银保监会公布了16条金融举措，从保持房地产融资平稳有序、做好“保交楼”金融服务、配合做好受困房地产企业风险处置等多个方面作出政策安排。两部门表示，要全面落实房地产长效机制，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。

(责编：袁勃、胡永秋)

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