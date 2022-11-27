数据来源：国家能源局

制图：张芳曼

本报北京11月26日电 （记者丁怡婷）记者近日从国家能源局获悉：截至今年10月底，全国累计发电装机容量约25亿千瓦，同比增长8.3%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。1至10月，全国新增发电装机容量12796万千瓦，比上年同期多投产2252万千瓦。

从发电量看，1至10月，全国规模以上工业发电7万亿千瓦时，同比增长2.2%。10月份，全国发电6610亿千瓦时，同比增长1.3%；分品种看，风电、太阳能发电保持较快增长，风电增速为19.2%、太阳能发电增速为24.7%。

从电力投资完成情况看，1至10月，全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元，同比增长27%。其中，太阳能发电1574亿元，同比增长326.7%。电网工程完成投资3511亿元，同比增长3%。

《 人民日报 》（ 2022年11月27日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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