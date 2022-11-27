本报记者 王 丹

永新县幸福街街景改造前后对比，左图摄于2018年1月，右图摄于2020年12月。

永新县融媒体中心供图

从江西省吉安市市区出发，沿泉南高速向西往罗霄山深处驶去。一路重峦叠嶂，几条隧道过后，一座小县城蓦然出现在山间盆地中，这便是永新县。永新古城始建于东汉时期，历史悠久。由于地理、交通等条件限制，永新县一度面临设施陈旧、环境杂乱、人口流失等问题。

党的二十大报告提出，推进以县城为重要载体的城镇化建设。近年来，永新县系统挖掘本地历史文化资源，实施一系列行动，持续完善功能，提升品质，打造古城文化品牌，让老县城焕发新活力。

保留肌理

精细完善功能

初冬时节，空气中凉意弥漫。早上7点，59岁的晏丽萍便赶到自家小卖部，开门迎客。晏丽萍的店开在永新县禾川镇南门老街与幸福街的街角，占地几平方米，两侧面街留着门。

过去，这片街区商业繁荣，十分热闹。然而，随着人口向新城区迁移，繁华的老街渐渐没落。街区里的民居越发老旧，商业货场日益凋敝，交通管网配套不足……说起前些年，晏丽萍直摇头：“以前，街上环境差，地面坑坑洼洼，没有路灯，几百米内看不到公厕。”

老城必须改造。“前期，禾川镇政府做了大量调研，发现拆旧建新工程量太大，居民意见难统一。”永新县城控集团副总经理史建华说。古建筑，破损严重；街区内，自建房多。若是全部拆掉，搬迁安置对于一个县城而言，属实是个大工程。怎么办？

“城市更新不能一蹴而就。”史建华介绍，2017年，永新县邀请了中国城市规划设计研究院对古城进行调研。2019年4月，永新县与CBC中国建筑中心展开合作，数十位设计师走进永新，建言献策。调研团队将规划、景观、建筑、产业、运营等诸多要素统筹考量，最终确立了“小尺度、针灸式、点式切入”的方法，“针对街区内古建民居较多的情况，对房屋情况进行评级，有针对性地对外立面和建筑核心部件做加固和改造，完善基础设施。”2020年4月，“重见永新”古城更新工程正式开工。

如今，晏丽萍的店快到晚上11点才打烊。“以前天不黑就要关门，现在不仅房屋重新整修了，街道都换上了平整的青石板，还安装了路灯，走夜路也不怕。”随着功能逐渐完善，附近游客渐多，晏丽萍的生意也愈发红火。

据悉，永新在全县范围内有序推进架空线入地改造，燃气、雨污管网、强弱电全部入地等工程。目前，永新全县主干道改造完成100%、次干道和社区改造完成60%，老旧小区全部改造到位。近3年来，新改建城区公厕28座，新增公共停车位2000余个，建设口袋公园29座。

重拾记忆

提升风貌颜值

“欢迎欢迎，快请坐！”见到陈涛时，他正在屋内喝茶。陈涛最庆幸的事情，是自家在幸福街上的老屋被保留了下来。

“这老屋是我外公留下来的，当年还是一个红色联络点呢！”眼前这座老屋，是一座临街铺面，分上下两层，已有百年历史。陈涛工作繁忙，常常奔走于各个乡镇，无暇顾及老屋，曾经将其出租给商贩。

“前段时间，政府按照修旧如旧的原则，对老屋重新粉刷装饰。”陈涛说，老屋的屋顶、窗台、栏杆都进行了维修加固，外立面焕然一新，又古韵十足。不仅如此，县旅投公司对改造过的老屋采取自愿原则，可自留，可回收。明年，陈涛便要退休，“我计划在老屋做一个红色公益展览馆，给大家讲讲红色故事。”

留住城市记忆，要激活人们对老屋的热情，更要在改造中保留历史风貌，让老城古街颜值焕新。南门老街坐落有中共湘赣省委旧址、宋代南塔、海天春茶馆等文保单位。在不改变原有风貌的前提下，海天春茶馆进行了修缮改造，不仅保留了原有的茶文化功能，还成为永新古城的“客厅”、红色文化的“展览所”。

如今，越来越多的年轻人闲暇时都喜欢到老街走走。在南门老街与幸福街路口，一座宝塔造型的玻璃建筑吸引了不少游人拍照打卡，而这原本是一座普通的办公楼。在老街，类似的巧思还有许多：昔日垃圾场变身网红游客中心、废弃的蚊香厂被改造成非遗文化展示窗口……一个个新地标引人注目。

夜幕降临，华灯初上。漫步南门老街，诸多老建筑在霓虹灯下别有韵味。“经典元素得以保留，新潮设计融入其中，老城在传统与现代的交融共生中实现更新。”永新县住建局局长刘建朝介绍，古城更新改造项目一期工程涉及700多栋建筑、上万人口，总投资远低于拆掉重建所需的费用。老城古街的文化街区、历史建筑、文保单位、工业遗产等有效利用率达到90%以上。

立足优势

引入多元业态

不仅要“建好”，更要“管好”。引入多元业态，凝聚烟火人气，永新正全力做好“后半篇文章”。“老城未来的发展目标，是塑造新业态、重造新社群、创造新福祉。”永新县文广新旅局党委书记、局长刘晓翔说。

抛光、穿线、定型、修边……在永新县非遗展示馆工作间，传统工艺大师罗银祥将红色故事融入传统技艺，正在绘制以红色文化为主题的油纸伞。伞面上，“三湾改编”“龙源口大捷”“井冈山会师”等历史场景跃然纸上。近年来，罗银祥常驻曲白乡院下村授课创作。如今，罗银祥不仅在南门老街拥有了属于自己的工作室，还定期到县非遗展示馆进行现场制作表演。

2个国家级非遗项目、5个省级非遗项目、11个市级非遗项目，记录在册的传统手工艺超过40种……永新县非物质文化遗产总数位居吉安市第一、江西省第四，文化资源丰富。去年初，老街改造后再次开放，非遗设计周也同时开启。70多名知名策展人、设计师，20多位国家级非遗传承人带来了木版年画、剪纸、染织与造纸等非遗作品。琳琅满目的非遗作品吸引了不少年轻人，也让古城更加热闹。

如今，各类非物质文化遗产有了新的发展空间。与此同时，永新县的旅游业态也在不断升级。截至目前，永新已成功引入地方美食、土特产品、文化演艺、文旅商品、书画培训等30余家经营主体。现在的南门老街，旅游氛围日益浓厚，人气日益兴旺，一个集中展示永新红色文化、地方民俗和美食文化的历史文化街区逐步成型。去年，永新县南门老街入选首批江西省特色文化街区，今年10月，入选“全国非遗与旅游融合发展优选项目名录”。

《 人民日报 》（ 2022年11月27日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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