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科技强国，奋斗有我（青春之声）

杨  昊
2022年11月27日07:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　11月12日，习近平总书记给中国航空工业集团沈飞“罗阳青年突击队”的队员们回信，希望他们心往一处想，劲往一处使，在推动航空科技自立自强上奋勇攀登，在促进航空工业高质量发展上积极作为，争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

　　2012年11月25日，歼—15舰载机成功起降我国首艘航母“辽宁舰”。而就在当天，歼—15舰载机研制现场总指挥罗阳突发疾病抢救无效，在任务完成那一刻永远倒在了工作岗位上。

　　用大国重器支撑大国崛起，用民族担当挺起民族脊梁。10年来，受罗阳感召的青年航空人传承罗阳的奋斗精神，埋头苦干，创造了一个个新的奇迹：歼—20批量列装，运—20远航海外，直—20旋舞高原，歼—15戍卫海天……国之重器惊艳亮相，彰显航空领域的中国力量。

　　今天，时代更加呼唤这些青年，在祖国最需要的地方建功立业，让青春在实现高水平科技自立自强的火热实践中绽放绚丽之花。

　　推动科技自立自强，要保持一股韧劲。反复淬火方能百炼成钢，行稳致远才能书写成功。十几年来，中国科学院上海光学精密机械研究所80后研究员王文涛孜孜追“光”。他和团队成功研制出稳定的台式化激光电子加速器，捕获到自由电子激光，让我国成为小型化自由电子激光研制国际竞争中的领跑者。只要方向对，就不怕路途遥远；只要坚持，再冷的板凳也能焐热。

　　推动科技自立自强，要保持一股狠劲。在经风雨中长才干、壮筋骨，方能练就担当作为的硬脊梁、铁肩膀。海南陵水海域，全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”钻机轰鸣。这支青年人占比七成以上的团队先后攻克一系列行业技术难题，“深海一号”基础设计开创了3项世界首创、13项国内首创技术。出国交流期间，船体设计负责人李达曾定下规矩：每天工作12小时，一周6天，而团队成员一天的工作时间往往达到十六七个小时。正是这群追梦人的坚持，才实现了“深海一号”由中国人主导设计、自主建造，采用中国标准来开发运营。

　　推动科技自立自强，要保持一股拼劲。团结才能胜利，奋斗才会成功。心往一处想、劲往一处使，就一定能继续创造令人刮目相看的奇迹。一位西方政要来华访问时曾提出问题：为何中国制定的五年规划能一个接一个地完成？得到的答案是：中国的制度设计就是一张蓝图绘到底，一代接着一代干。

　　完成第一颗原子弹试验，集中了26个部门，900多家工厂、科研机构和大专院校的智慧；标志着“中国植物学界终于站起来了”的《中国植物志》出版工作，前后4代科学家接力，历时近50年完成……万众一心、众志成城、接续奋斗，团结成“一块坚硬的钢铁”，就没有战胜不了的艰难险阻，就没有成就不了的宏图大业。

　　时代有所呼，青春有所应。新时代的中国青年，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，他们也必将为中国的科技自立自强书写崭新的篇章。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月27日 05 版）

(责编：孙红丽、杨迪)
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