本报记者 徐锦庚 王 沛

一大早，山东省济南市章丘区三涧溪村村委会主任叶贵芬骑上电动车，直奔区政府所在地。今年，三涧溪村加快产业升级，新建的商业酒店、冷链物流基地、商业中心需要协调办理有关手续。40岁的叶贵芬，这阵子一直忙前忙后。

做讲解、搞旅游，短短几年间，返乡大学生叶贵芬快速成长，得到村民广泛认可，去年当选村委会主任。

这些年，200多名像叶贵芬这样的年轻人返乡下乡就业创业，为三涧溪村全面推进乡村振兴注入青春力量。去年，村集体资产达到2.73亿元，村民人均年收入超过3万元。

“‘乡村振兴，人才是关键。要积极培养本土人才，鼓励外出能人返乡创业，鼓励大学生村官扎根基层，为乡村振兴提供人才保障。’习近平总书记2018年6月在三涧溪村考察时的殷切嘱托，我们一直铭记在心。”三涧溪村党委书记高淑贞说，“党的二十大报告提出全面推进乡村振兴，我们将下更大力气汇聚人才，吸引和激励更多有志青年在乡村振兴中显身手。”

引才用才育才，让返乡下乡青年有机会有舞台

今年26岁的于锡是三涧溪村的“百事通”。“跟我来，给你看看我的资料库。”推推鼻梁上的眼镜，于锡一溜小跑来到村委会办公室三楼，走进一间屋子，打开电脑，“三涧溪村的家底就在这儿。”

于锡2020年考取了济南市的乡村振兴专员岗位，分配到三涧溪村工作没多久，就投入建设数字服务中心的工作中。

“虽然算是科班出身，但心里还是直打鼓。”于锡说，“村里党建、民生、户籍等方面几十年积攒的档案、数据，都要录入电脑。就拿户籍信息来说，稍有差错就会影响村民利益，还关系到村里安置房分配。”

有村民担心：“小丫头初出茅庐，这事能干好？”高淑贞说：“年轻人有知识、有闯劲，得让他们放手干、加油干。”

将纸质档案一一扫描、分类、编码、线装，三涧溪村的历史仿佛在手中流过。“我和两个伙伴经常加班加点，一心想干出个样子来。”说起那些日子，于锡颇有成就感。

两个月后，三涧溪社会治理现代化综合平台顺利上线，老年人补贴发放、低保人员统计等都可以在线上处理。输入姓名，村民的拆迁补偿条件、动迁费发放情况等信息自动生成表格，一目了然。

村委会原委员徐绍霞这些天来帮于锡整理档案材料，开口就忍不住夸，“这姑娘肯吃苦、能干事。”

来到三涧溪村，许多年轻人感觉如鱼得水。90后刘亚楠把三涧溪村官方新媒体账号运营得风生水起；95后退伍军人李其晓在农创园田园综合体创业，单次直播销售额逾1.3万元……

去年，三涧溪村两委完成换届，村干部平均年龄43岁，其中新当选的5名干部平均年龄不到35岁，还有两名是大学毕业生。

“党的二十大报告提出，‘扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴’。”章丘区委组织部副部长杨玉新说，“三涧溪村的实践说明，推进乡村人才振兴，要善于引才用才育才，让返乡下乡青年有机会有舞台。”

提供机制保障，让创业平台吸引人留住人

三涧溪村的农创园里，大棚内瓜果成行。不少大棚入口处，都贴着经营者的照片。上前一看，一张张年轻面孔青春洋溢。

“这些都是由村里的返乡青年经营的，每人租一个大棚，参与农业创业。”济南源虎食品有限公司总经理王元虎介绍。

王元虎和妻子李少清是三涧溪村第一批返乡创业大学生。在当地党委和政府的惠农政策扶持下，夫妻俩历经13年，打造出一家年销售收入超千万元的济南市农业龙头企业。

“创业不易，我吃过苦头，也栽过跟头。”王元虎颇为感慨，“返乡创业的年轻人有闯劲，但遇到挫折有时也容易泄气。”

“咱得着力完善机制、强化保障，让农村的创业平台吸引人、留住人。”高淑贞说。在三涧溪村，产业增长点在哪里，专业合作社就建在哪里，党组织就延伸到哪里，发挥好党员干部示范引领作用。如今，村党委下设青年创业、个体私营企业、康养服务、物业管理、古村旅游5个党支部。

王元虎担任青年创业党支部书记，带动121名年轻人组建绿涧生态农业专业合作社，成立农创园田园综合体。

刘亚楠是首批进驻农创园的年轻人之一。她于2018年嫁到三涧溪村，也想从事农业创业，可当时难题不少，建大棚前期投入至少十几万元，自己经验也不足。

“在农创园，一个大棚一年租金1万元，还有党组织协调，帮助解决技术、配送难题。”入驻当年，刘亚楠不仅收回了本钱，还拿到了入股合作社的分红。2020年，她获得济南市创业大赛一等奖。

“党的二十大报告提出，统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村。”王元虎说，“有志青年投身乡村振兴正逢其时、大有可为。”眼下，他又有新谋划，将8700平方米的旧猪舍转型为农乐园，打造集休闲观光、研学旅游、劳动体验、农事科普等为一体的农业旅游园区，为有志于推进乡村振兴的年轻人就业创业提供更多机会、更好环境。

今年5月，4名00后大学生来此实习，成为农创园的推广主力。“乡村振兴的发展机会越来越吸引年轻人。”其中，19岁的武昊计划留下来。

焕发乡村活力，让更多人才建功立业

胶济铁路横穿三涧溪村，路北是生态客厅，路南是冷链物流基地和古村。村西头，章丘区中医院楼群拔地而起；村东头，电商基地已开始运行……

这张村庄规划图，深深地印在高淑贞脑中。三涧溪村根据自身资源条件，发挥毗邻城区的优势，持续汇聚人才、资金等资源，着力打造新型产业平台，有序推进田园综合体、工业产业园和旅游、研学、康养产业，让广袤田野焕发新活力，让乡村更有吸引力。

位于三涧溪生态客厅的悦然三涧溪酒店，曲径通幽，花团锦簇。“我们提供宴会、婚庆、预制菜等服务，现在已经辐射整个章丘区。”悦然三涧溪项目负责人孙兆民，早年和姐夫在章丘城区做餐饮，生意蒸蒸日上，“三涧溪生态客厅的发展定位，让我们慕名而来。”

目前，悦然三涧溪创业车间已解决80余名村民就业，每年可增加村集体收入70多万元。

禾木直播负责人、85后杨志刚也是慕名而来。他带着团队入驻三涧溪村乡村振兴综合体，成立了三涧溪（山东）电子商务集团有限公司。

“现在还是试营业，计划明年元旦正式营业，届时将推广章丘当地的圣泉茶、酱油醋等各类产品，并服务章丘本地企业。”杨志刚边走边介绍，“二楼设置了300多个工位，免费提供给有创业意愿的大学毕业生，优秀者或特别困难者能享受1万元的补贴。我们还组织培训，鼓励村民学习电商知识，增加自身收入。”

“我们很快也会参与直播基地建设，聚合资源，让三涧溪品牌成为品质的代名词，带动更多优质产品走出去。”工作之余，刘亚楠紧盯电商动态。

“如今的三涧溪，正在形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环。”高淑贞说，“我们将认真贯彻落实党的二十大报告提出的‘真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才’要求，汇聚更多人才资源，扎实推进乡村振兴。”

《 人民日报 》（ 2022年11月27日 01 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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