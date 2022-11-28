窦 皓 李柏言

“大家注意看，中国结的绳头要留7厘米。”浙江省金华市磐安县双溪乡下园村，屈玉娇正在直播前熟练地讲解如何编织中国结。只见一根红绳在她的手中穿花缠绕，不过2分钟，喜庆的同心结跃然成形……

屈玉娇是磐安县“巾帼新匠人共富工坊”首期学员，也是3个孩子的妈妈。她通过参加培训和接取工坊派单，实现了家门口就业。“每月收入有4000元，做手工和带孩子两不误，直播带货还有额外收入呢。”屈玉娇说。

技能门槛低、利润可观、市场相对稳定的中国结，是双溪乡党委为留守老人、妇女、残疾人等低收入群体选定的来料加工产品。“我们把来料加工产业提质扩面放在共同富裕大场景下谋划推动，通过建立共富工坊整合山区闲散劳动力，以此来吸引企业的技术、项目投入。”双溪乡党委书记羊晓光说。

与此同时，依托山海协作项目，双溪乡与东阳市画水镇签约500万元中国结订单，并在金华市妇联和磐安县妇联的牵线下，通过“巾帼新匠人共富工坊”，探索与院校合作推广山区就业技能培训新模式。

今年7月，义乌工商学院腾讯直播基地客座教授胡艺潇带着5名大学生，到双溪乡开展中国结编织和直播技能培训。在乡党委支持下，依托共富工坊创设了大学生驻村服务制度，由村党支部提供场地并协助管理，实行驻村大学生“一人一村、一人多村”包干式培训，30天内为11个行政村200余名学员提供手把手教学，真正做到送技能到人。“我们延续驻村服务制度，由属地党员干部建立工坊管家队伍，对培训就业情况跟踪管理，解决以往培训学员‘学了就丢、会了就忘’的问题。”磐安县委组织部副部长马树明说。

今年10月，“巾帼新匠人共富工坊”接下3万个同心结的订单，仅用10天就完成交货，随后又有2家企业主动找上门来送订单。目前，中国结“编织+直播”模式已经覆盖4个乡镇1000余名低收入群众，从业群体拓宽至18—70周岁，人均收入达到1500元/月。

磐安县深化党建联建机制，推动企业和农户优势互补，成立县乡两级共富工坊服务中心，摸清本地资源、供给需求、政策支持、农村剩余劳动力“四张清单”，制定共富工坊建设、运行、考核、激励标准及联动指导、晾晒争先、风险防控等机制，规范化建设来料加工、中药材生产等6类30家共富工坊，带动就业6000余人，让农村剩余劳动力、低收入农户在家有活干、有钱赚。此外，磐安县委两新工委积极对接县邮政公司，设置乡级站点破解山区物流短板。如今，不仅实现商品日收日发，还依托工坊直送企业，最大限度减少物流成本。

近来，磐安县委组织部建立了党建引领共富工坊三级联动机制，协调机关部门、乡镇（街道）党（工）委、农村党组织，充分发挥党建联建机制横向集成、纵向贯通作用，构建适应山区特点的组织体系、运作体系和保障体系，为山区群众打造更持久的增收渠道。

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 06 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)

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