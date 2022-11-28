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2022年11月28日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　山东烟台牟平区打造生物医药科技型园区

　　本报电  今年以来，山东省烟台市牟平区紧紧依靠科技创新，着力打造以生物医药产业为龙头、以蓝色经济为主导的专业化科技型园区。

　　据介绍，牟平区坚持人才是第一资源，采取专业型干部“带编入企”培养模式，定向招录11名专业干部，引进高层次人才240名，助力生物医药产业发展。与此同时，大力推进总投资120亿元的蓝色药谷生命岛、超级工厂等一批项目，加速构建垂直产业生态体系；构建“一堆（同位素反应堆）一器（医用回旋加速器）一所（中国医学科学院药物研究所）”支撑体系，加快形成完备的医用同位素健康产业生态圈。此外，该区引进了干细胞药物细胞制备与CDMO（定制、研发与生产）线，建设存储能力达2000万人份的国家级生物样本库，力争早日建成国家人类遗传资源蓝色药谷创新中心。 

　　（张济凡）

 

　　浙江湖州“数字员工”护航能源安全

　　本报电  日前，在国网湖州供电公司生产指挥中心，电网监测值班员在“数字员工”协助下，一键完成输电线路覆冰监测日报报送。据测算，有了“数字员工”的加入，该中心日常监测工作效率提高了80%。

　　“数字员工”是智能软件机器人的形象化称呼，其实质是机器人流程自动化。浙江省湖州市是全国少有的各电压等级齐全、电网分布密集的电力能源输送区。今年以来，国网湖州供电公司着力促进数字新技术和电网业务深度融合，深化机器人流程自动化技术应用，为保障能源安全输送保驾护航。目前，该公司已有200多个“数字员工”在电网设备状态监测、应急响应智能管控、生产业务流程管控等多业务场景中成功上岗，工作效率大幅提升。

　　（姚羽霞）


　　《 人民日报 》（ 2022年11月28日 17 版）
(责编：赵欣悦、牛镛)
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