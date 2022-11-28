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以开放合作推动“世界向同”

第四届世界科技与发展论坛在成都召开

2022年11月28日06:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社成都11月27日电  （记者江毅、谢佼）11月27日，以“开放、信任、合作”为主题的第四届世界科技与发展论坛在成都召开。来自20余个国家和地区、包括7位诺贝尔奖获得者、60余位国内外院士在内的300多名顶级专家学者、国际国别组织代表、企业家，共同探讨基础科学、气候变化、数字经济、绿色创新等重要领域的科技创新与可持续发展，提出应对时代挑战的科技创新解决方案。

　　当今世界面对新冠肺炎疫情、能源安全、粮食安全、气候变化、贫困、生物多样性等挑战，亟待国际社会共同应对。人工智能、生命科学、量子信息、航空航天等科技创新突飞猛进，成为影响全球格局的关键变量和引领可持续发展的第一动力。

　　中国科学院院长侯建国在致辞中表示，如何实现可持续发展，是人类共同面临的重要课题，每个国家都无法独善其身，必须携手应对。中国科学院期待与全世界更多科研机构和科研工作者携手并进，共同探索未知世界，实现技术变革。

　　第四届世界科技与发展论坛由中国科协、中国科学院、中国工程院和四川省人民政府联合主办。经过连续三届的成功举办，论坛积极搭建连接全球科技界的桥梁，已成为一个更好地倡导和推动国际科技共同体合作的开放平台。本次论坛将梳理提出“年度人类社会发展十大科学问题”，并发布“基础科学促进可持续发展倡议”“年度化学领域十大新兴技术”等成果。

(责编：赵欣悦、牛镛)
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