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在“世界超市”看全球贸易新风向

——来自第28届义博会的观察

2022年11月28日06:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　从“数字老板娘”到AI主播，从五金小家电到新能源产品，从货物出口到供应链服务，被称为“世界超市”的义乌市场新业态、新模式迭出。11月24日至27日，以“新起点、新市场、新发展”为主题的第28届中国义乌国际小商品（标准）博览会在浙江义乌举行。在这里，新兴领域“中国制造”汇聚一堂，万种商品吸引全球客商目光。

　　在义乌市场发现“流量密码”

　　“大家好，我是义乌老板娘。”身着蓝色旗袍的“数字老板娘”正在义博会现场热情地招呼客商，这个AI技术打造的“老板娘”可以为客商介绍产品、协助下单，让大家充分感受到市场经营模式和业态的变迁。

　　今年恰逢义乌市场建设40周年，货郎手摇的拨浪鼓、针头线脑、发条玩具……走进义博会“义乌小商品故事”展，一批老物件勾起了大家的回忆，观众惊奇地发现这些不同年代的“爆款”原来都出自义乌。

　　镜头聚焦回现在，今年的流量明星无疑是“义乌制造”的足球、奖杯、徽章等世界杯周边商品。作为卡塔尔世界杯官方授权的纪念品足球生产商之一，让义乌奥凯体育用品有限公司创始人吴晓明更自豪的是，公司成为“竞赛用成年足球”浙江制造标准的起草单位。

　　义博会至今已举办28届，义乌也从40年前的“马路市场”发展成为汇聚全球210万种商品的“世界超市”。一个个爆款产品的背后，让义乌小商品走向世界的“流量密码”，是中国制造的强劲动能、持续推进的对外开放、便捷可靠的供应链服务。

　　升级供应链 疏通国际贸易堵点

　　疫情影响下，义乌市场积极探索，建立适应当下新贸易模式的供应链体系。为此，本届义博会新设供应链展区。

　　“从国内集拼货品到美国消费者签收，我们只需13天，比传统海运快得多。”浙江盈和国际物流有限公司业务总经理程生林介绍，公司自主开发的云端物流数字系统，实现了客户下单到货品签收全流程数字化和可视化。瞄准跨境电商市场，将传统海运的“港到港”模式升级为“门到门”一站式服务，2021年浙江盈和服务万余个跨境电商卖家，带动贸易额超13亿美元。

　　浙江托尼供应链管理有限公司深耕印度市场，开辟“托尼专线”品牌。“以前我们是物流企业，如今更像是中印物流多式联运的设计师。”该公司经理杜跃刚介绍，公司在义乌布局了万余平方米的云仓，可为卖家代发货并提供海运、空运双清等服务，帮助中小微企业打通物流堵点。目前，已覆盖95%在义乌采购的印度公司。

　　11月25日，定位全球数贸中心的第六代义乌市场正式开工，该市场整合数字技术优势，为商户提供供应链、资金链、物流和仓储等全方位服务。浙江省金华市委常委、义乌市委书记王健表示：“数字贸易改革是义乌当下的最大变量，也是市场创新发展的最大增量。”

　　布局新能源 在市场上感知产业风口

　　“世界超市”义乌市场是全球贸易的风向标，这从义博会首次设立的新能源主题展区就可以窥见一斑。义博会上，多家当地头部光伏企业参展，数家新入驻义乌的新能源企业也在此集中亮相。

　　“光伏产品在塞内加尔很有市场，我们那边阳光充足，适合发展光伏发电。”在太阳能电池组件生产商晶澳太阳能科技股份有限公司的展位前，塞内加尔客商穆哈马杜正饶有兴致地和参展商交流。晶澳华东区销售总监韩国庆介绍，高品质的太阳能电池组件在海外需求旺盛。

　　“目前，义乌市场的新能源应用产品已形成一定的经营群体，经营主体数量超过600户。”义博会新能源展区相关负责人介绍，瞄准新能源市场需求、立足自身优势，义乌国际商贸城正在积极打造全国新能源产品展示交易的专业市场。

　　（据新华社杭州11月26日电  记者屈凌燕、王聿昊、林光耀）

(责编：赵欣悦、牛镛)
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