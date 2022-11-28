据新华社北京11月27日电（记者魏玉坤）国家统计局27日发布数据，今年前10个月，全国规模以上工业企业营业收入同比增长7.6%，利润同比下降3%，但装备制造业利润明显回升，电气机械行业利润大幅增长，工业企业利润结构继续改善。

国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，前10个月，受国内疫情散发多发、工业生产者出厂价格同比由涨转降等因素影响，工业企业营收增速较1至9月份有所放缓，利润同比降幅较1至9月份扩大0.7个百分点。

统计数据显示，前10个月，装备制造业利润同比增长3.2%，增速较1至9月份加快2.6个百分点，连续6个月回升。工业企业利润行业结构不断优化。前10个月，装备制造业利润占规上工业的比重为32.2%，较1至2月份提高7.1个百分点。装备制造业全部8个大类行业利润均较1至9月份改善。电气机械行业受新能源产业带动，利润大幅增长29%；汽车销售保持较快增长，带动行业利润增长0.8%，今年以来累计利润首次由降转增。

(责编：王震、陈键)

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