沈 慧

近日，民政部会同中央农办、财政部、国家乡村振兴局联合印发《关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》，对进一步做好低保等社会救助兜底保障工作提出明确要求。

作为基本民生保障的兜底性、基础性制度安排，社会救助一头牵着百姓民生，一头系着社会稳定。一段时间以来，受疫情、灾情等多重因素影响，困难群众数量有所增多，基本生活面临较大压力。越是特殊时期，越要加大对困难群众的关心关爱。从加大低保扩围增效工作力度到进一步加强急难临时救助，再到健全完善工作机制……《通知》中一项项务实举措，传递出党中央对困难群众的高度重视和亲切关怀，也为进一步兜准困难群众基本生活底线提供了有力支撑。

编密织牢民生兜底保障网，努力构建符合时代要求、适应困难群众需求的社会救助体系十分关键。作为社会救助体系中的核心制度安排，低保发挥着重要的兜底作用。规范完善低保准入条件，《通知》要求，不得随意附加非必要限制性条件。申请家庭符合条件的，不得仅将个别家庭成员纳入低保范围。同时进一步放宽了“单人保”条件，规定成年无业重度残疾人可以参照“单人户”提出低保申请。这些措施的出台，目的就是要加大低保制度落实力度，特别是解决“应保未保”“政策保”等问题，通过相关制度的日趋完善进一步强化对困难群众的兜底保障功能。

编密织牢民生兜底保障网，还需增强救助政策的可及性、时效性。对受疫情影响无法返岗复工、连续3个月无收入来源，生活困难且失业保险政策无法覆盖的农民工等未参保失业人员，未纳入低保范围的，可发放一次性临时救助金；对其他受疫情影响暂未就业、基本生活面临困难的大学生，以及其他因疫情导致基本生活陷入临时困境的家庭或者个人，及时纳入临时救助范围……《通知》聚焦困难群众“急难愁盼”并重点突出“救急救困”功能，这在解了困难群众燃眉之急的同时，保住了基本民生。此外，《通知》首次明确全面推行由急难发生地直接实施临时救助，也将极大便捷临时遇困群众申请救助。

民生无小事，枝叶总关情。近年来我国已基本建成分层分类、城乡统筹的中国特色社会救助体系，社会救助事业取得历史性成就，但由于资金投入、能力建设等方面的原因，救助水平等与困难群众的期盼相比仍有差距。奋力书写民生保障的暖心答卷，未来还需持续深化社会救助制度改革，不断拓展应用低收入人口动态监测信息平台，创新优化救助服务，切实增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。

(责编：王震、陈键)

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