人民网北京11月28日电 （记者栗翘楚）近日，2022中国自动化大会在厦门举办，与会专家学者围绕“数智赋能 共创未来”主题展开深入研讨。本届大会由中国自动化学会、福建省科学技术协会主办，以线上线下相结合方式安排7场大会报告、32场专题论坛，涵盖、双碳、国产自主化、智能制造等多个前沿热点领域。

中国工程院院士、中国自动化学会理事长、西安交通大学教授郑南宁在致辞时表示，自动化是人类自古以来永无止境的梦想和追求目标，它已成为现代科学技术与工程领域创新与探索的重要基石之一，成为推动科技跨越发展、社会生产力跃升的重要驱动力量。

在大会报告环节，中国工程院院士、北京邮电大学教授、网络与交换技术国家重点实验室主任张平表示，与传统互联网不同，元宇宙是以网络化广义虚拟现实应用为情境，融合网络通信、新型交互、数字孪生、区块链、人工智能等多种新技术而产生的Web3.0互联网应用环境。基于Web3.0，“灵境协同”能够拓展虚拟世界与真实世界的无限域界，具有实时性、沉浸式，高敏感、超真实等本质属性。

地外天体探测是人类对月球及以远的天体开展的探测活动，是人类航天活动的重要方向和空间科学技术创新的重要途径，是航天领域当前和未来的发展重点之一。地外天体探测系统工作在远离地球的环境中，具有环境严苛未知、通信距离遥远、先验知识欠缺及资源严重受限等特点，亟需突破在自主智能感知与操控方面的关键技术，解决移动速度慢、作业精度低和危险识别难等突出问题。

中国科学院院士、中国自动化学会副理事长、中国空间技术研究院研究员杨孟飞在报告中重点阐述了在地外复杂场景多源数据融合感知与决策、目标特性不确知的精准操控、轻量化智能计算、具有学习与推理能力的智能系统架构、智能系统学习训练与智能水平评测以及地面试验验证系统等方面的研究进展，并对下一步研究工作进行了展望。

(责编：郭思邈、吕骞)

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