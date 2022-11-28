据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，费俊龙、邓清明、张陆3名航天员将执行神舟十五号载人飞行任务，由费俊龙担任指令长。

费俊龙是我国首批航天员。曾担任神舟六号载人飞行任务指令长，和航天员聂海胜一起执行为期五天的飞行任务。这次神舟十五号飞行任务，距离他上次太空之旅，已经过去了17年时间。17年来，费俊龙始终保持随时备战的状态，再上太空，也是他毕生的追求。

2005年10月12日神舟六号飞船发射升空，这是我国第二艘搭载航天员的飞船，也是我国第一艘执行“多人飞天”任务的载人飞船。航天员费俊龙、聂海胜搭乘神舟六号在太空执行了为期五天的飞行任务，这是我国载人航天工程“三步走”战略进入第二步任务的重要开局。

神舟十五号航天员 费俊龙：现在回想起来，神六飞行的时候还是很激动的，毕竟这是我的第一次航天飞行。回望我们地球的时候，我在想这是一个强大祖国，有强盛的科技实力才能做到的。

2005年10月14日，是神舟六号乘组进入太空的第三天。航天员费俊龙在座椅上方团起身体，做了一个缓慢的空翻，聂海胜拿着摄像机在一旁拍摄。费俊龙连续做了多次前空翻，成为第一个把筋斗翻到太空的中国人。

神舟十五号航天员 费俊龙：当时主要也是结合着我们一项试验，但是这个动作是临时想的，一方面告诉我的战友们、在地面一直关注着我们的科研人员们，我们的身体恢复得很好，我们已经适应了太空生活。

在费俊龙看来5天的太空之旅太过短暂，他甚至没有时间好好欣赏一下舷窗外的美丽景色，所以在为返回地球整理行装的时候，费俊龙就下定决心，一定要再上太空。这个执着的信念，也让他时刻保持对自身高标准严要求。

神舟十五号航天员 费俊龙：不管怎么说年龄的不断增长，但是我觉得我的状态应该说保持得很好。一种执着不变的初心，一直想再回去看看。所以这么多年我一直在坚持，包括自己的体能。我可以说一句，我体重从神六到现在没变过。

执行完神舟六号任务至今，费俊龙始终把再上太空作为自己的奋斗目标，还曾经入选神舟十四号任务备份乘组。

神舟十五号航天员 费俊龙：通过神六飞行以后，包括后来每次飞行，我都是按照程序去训练的。基本上按照执行任务的标准，每次都是按照任务，按照课目的内容、时间都去完成的。所以整个程序、整个过程、整个飞行包括整个工程延续到现在，应该说我一直在参与。

再次担任指令长，带领乘组执行飞天任务，费俊龙也充满了信心。

神舟十五号航天员 费俊龙：通过这一段时间的训练，相互之间的配合，可以说我们已经达到了通过眼神、手势就知道对方想什么需要什么，或者是对方想让我帮助或者支持的是什么。

神舟十五号载人飞船发射入轨后，将对接于“天和”核心舱前向端口，“神十五”与“神十四”两个航天员乘组将首次实现太空“会师”。

神舟十五号航天员 费俊龙：我们能够为国家，为民族去出征太空，这是我们的光荣。航天员只是执行任务的使者，不管你是飞行过了还是没有飞行过，必须得以第一次的心态去完成好这次任务。

(责编：白宇、岳弘彬)

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