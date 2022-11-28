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浦发银行个人养老金业务正式开放办理

2022年11月28日17:49 | 来源：中国网
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原标题：浦发银行个人养老金业务正式开放办理

　　11月25日，浦发银行个人养老金业务正式全面开放办理，客户可至浦发银行网点或登录浦发银行手机银行APP，开立个人养老金资金账户，享税收优惠政策、加强养老保障!客户通过浦发银行甄选的个人养老金产品，将体验智能化的养老财富规划服务，通过中长线稳健投资，更好满足多方位、全生命周期的投资理财需求。

　　近年来，随着社会人口老龄化的加速，完善基本养老保险，发展多层次、多支柱养老保险体系，已成为当下社会关注的热点。浦发银行践行“金融为民”的初心使命，以实际行动践行国家战略，服务“老有所养”的民生需求，围绕个人养老金业务，提前筹划、精心部署，首批完成个人养老金系统与平台建设，高质量通过了主管部门及金融平台各项验收，首批获得业务开办资质。

　　作为养老保险体系的组成部分，个人养老金业务由个人客户自愿参加、市场化运营、实现养老保险的补充保障功能。浦发银行深入了解个人客户个性化的养老需求，发挥“线上+线下”全渠道优势，除依托传统网点提供标准个人养老金业务办理和服务外，率先在手机银行APP推出“浦悦金生”养老专区，构建“养老+金融”服务新生态，旨在满足客户养老保障、养老社区、健康资讯等全方位的健康养老需求，为客户提供全流程、一站式养老金融综合服务。同时，浦发银行通过线上、线下渠道持续开展个人养老主题投教活动，深入浅出地为客户讲解养老规划和养老资产配置的意义，帮助客户树立科学、理性的养老投资观念。

　　浦发银行将个人养老金业务作为长期战略重点，牢记“国之大者”责任使命，守护人民美好生活，真正实现老有所养、老有所乐。

(责编：曹淼、李源)
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