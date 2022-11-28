原标题：全国大学生就业服务“双基地”建设举办第一次工作会议

近日，“全国大学生创新创业就业服务基地”和“全国大学生实习实践就业服务基地”（以下简称“双基地”)建设第一次工作会议在江西软件职业技术大学井冈山数字经济产业学院成功举办。本次会议旨在推动就业培养有机联动、人才供需有效对接，更好地服务高校毕业生就业创业高质量发展。

新华网首席信息官、总裁助理姚予疆在致辞中表示，支持帮助学生们迈好走向社会的第一步，必须凝聚更广泛合力。为助推大学生高质量就业，新华网与高校毕业生就业协会将联合共建并共同培育一批“大学生创新创业就业服务基地”和“大学生实习实践就业服务基地”，面向全国高校、企业切实开展“双基地”建设活动，协助高校与用人单位走访互动，以进一步开拓市场化社会化就业渠道，加强各高校与企业的供需对接，为企业进校招聘提供便利，引导高校毕业生从实际出发选择职业和工作岗位。

教育部职业教育发展中心原主任、中国职业技术教育学会副会长王扬南在致辞中表示，职业教育在培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业方面做出了重要贡献。下一步，我们要巩固和优化职业教育类型定位，不断提升服务经济社会发展的能力，破除结构性就业矛盾，释放更加强大的综合社会效能,努力造就更多“卓越工程师”、“大国工匠”、“高技能人才”，为建设现代化经济体系、实现高更高质量更加充分的就业做出新贡献，为“中国制造”向“中国创造”转型、实现中国式现代化进程提供源源不断的人才支撑。

高校毕业生就业协会会长、北京语言大学原党委书记王路江在致辞中表示，协会将通过整合高校、机构、企事业单位等多方资源，畅通人才供给侧和需求侧对接渠道，促进大学生就业、实习、实践等环节衔接，进一步提高大学生职业素养、职业生涯规划和可持续发展的能力。关于下一步“双基地”建设工作，王路江提出要从“紧贴需求服务发展”、“产教融合校企共育”和“优化管理提质增效”三方面发力，健全高校与企业、地方政府、科研院所协同创新的人才培养机制，促进“双基地”能力建设和职能发挥，畅通人力资源供需对接渠道。

中国职业技术教育学会副会长陈李翔在题为《新职业、新就业、新形态》的主题报告中提出：“数字化转型时代，技术赋能产业加速推动着经济社会发展的步伐，新技术、新场景、新模式的不断涌现为职业教育带来了新的挑战和机遇。”

会议现场，高校毕业生就业协会发布《“双基地”规划建设方案（征求意见稿）》，为做好“双基地”建设工作提供指引、支持和保障。据介绍，“双基地”培育建设项目在社会各界协同推进下，以高校和行业企业为主体，在就业创业创新基础较好、特色明显、具备示范带动能力的区域，支持高校、行业企业等有关单位培育建设一批“大学生创新创业就业服务基地”和“大学生实习实践就业服务基地”，协同促进人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合，推动教育链、人才链与产业链、创新链实现有机衔接。

“双基地”建设，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，构建起政府扶持、企业主导、高校支撑的产学研融合创新机制和人才共育、过程共管、成果共享的“政、校、企”三方合作的人才培养体系，将有效提升大学生创新创业能力和人力资源素质，促进大学生更加充分、更加高质量就业，是落实保就业保民生要求的实际行动。

会议由高校毕业生就业协会主办，江西软件职业技术大学、协会就业实习实践与服务工作办公室、《中国信息技术教育》杂志社承办。江西省委教育工委副书记、江西省教育厅厅长郭杰忠，井冈山市人力资源和社会保障局党委书记、局长刘福明，先锋软件集团董事局主席陈苏，江西软件职业技术大学副校长、先锋软件集团井冈山数字经济产业园总裁张楚苗，高校毕业生就业协会就业实习实践与服务工作办公室常务副主任付刚，全国应用技术大学联盟理事长、天津职业技术师范大学原党委书记孟庆国和多位高校、企业代表分别发言。会议由高校毕业生就业协会副秘书长王克杰主持。

(责编：曹淼、李源)

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