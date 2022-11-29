本报记者 邱海峰

丽江观光火车一期工程是云南省丽江市第一条城市轨道交通线路，连接世界文化遗产丽江古城与玉龙雪山5A级景区，全长约20.8公里，设计时速70公里。11月28日，该工程正式进入通车试运行阶段。图为观光火车驶出丽江观光火车一期工程车辆基地。

新华社记者 陈欣波摄

国家发展改革委督促指导地方加快推动项目开工建设、财政部提前下达国家重大水利工程建设基金70亿元、中国人民银行提出对重大项目超3.5万亿元授信额度加大落实力度……近期，多部门密集出台政策措施，推动重大项目加快建设。国家发展改革委有关负责人表示，将力争尽快形成更多实物工作量，更好发挥投资关键作用，助力巩固经济回升向好趋势。

金融工具支持重大项目建设

加快推进重大项目建设，是扩大国内需求、稳住经济大盘的重要支撑。国家发展改革委政研室副主任孟玮表示，国家发展改革委会同相关部门切实用好政策性开发性金融工具，建立推进有效投资重要项目协调机制，利用盘活地方政府专项债务限额存量相关资金支持重大项目建设，加快推动水利工程、交通基础设施、地下综合管廊等项目建设，相关政策举措取得了预期效果。

今年6月29日，国务院常务会议确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设的举措。根据中国人民银行数据，截至10月末，两批金融工具合计已投放7400亿元。

中国人民银行货币政策分析小组介绍，在各方共同努力下，金融工具有效支持基础设施建设，有力补充了一批交通、能源、水利、市政、产业升级基础设施等领域重大项目的资本金。从落地效果看，目前两批金融工具共支持重大项目2700多个，开工率超过90%。

“相关政策效应逐步显现，重大项目牵引和政府投资撬动作用积极发挥，促进了投资平稳增长。”民生银行首席经济学家温彬对记者分析，从最新数据看，1-10月份，基础设施投资同比增长8.7%，增速比前三季度加快0.1个百分点，连续六个月回升。大项目投资增速加快，前10个月计划总投资亿元及以上大项目完成投资同比增长12.2%，增速比前三季度加快0.4个百分点，比全部投资高6.4个百分点。

多种方式吸引民间资本参与

如何更好发挥重大项目牵引作用？日前召开的国务院常务会议提出，带动包括民营企业在内的社会资本投资。

温彬认为，今年以来，民间投资增长持续低于整体投资增速，前10个月仅增长1.6%。这需要进一步加大政策支持力度，激发民间投资活力，促进民间投资高质量发展。因此，会议对社会资本投资的政策部署很有必要。

孟玮表示，受国内疫情反复、国际局势急剧变化等因素影响，原材料成本上涨，市场需求不足，部分民营企业“增收不增利”，投资能力和意愿受到制约。国家发展改革委会同有关部门和单位对民间投资面临的突出困难进行深入调研，提出了具体举措。

近日，国家发展改革委印发《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》，提出支持民间投资参与102项重大工程等项目建设，参与铁路、高速公路、港口码头及相关站场、服务设施建设；鼓励民间投资以城市基础设施等为重点，通过综合开发模式参与重点项目建设，提高数字化、网络化、智能化水平；鼓励民营企业加大太阳能发电、风电、生物质发电、储能等节能降碳领域投资力度；鼓励民间投资的重点工程项目积极采取以工代赈方式扩大就业容量。

“民间投资是全社会固定资产投资的主力军，也是提升投资质量、增强投资活力的关键力量。”孟玮说，接下来，将发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，多种方式吸引民间资本参与。

推动年内形成更多实物工作量

政策给力，还需加快落实。国务院常务会议提出，前期推出财政金融政策支持重大项目建设、设备更新改造，是促投资带消费、稳经济调结构的重要举措，政策效应正在显现，还有很大潜力，同时各地情况有差异，由于多种原因有部分没落到位，要继续狠抓落实。

温彬表示，今年7月，推进有效投资重要项目协调机制正式建立，由国家相关部门联合办公、并联审批，在促进重大项目开工方面发挥了积极作用。此次会议强调重要项目协调机制要继续高效运转，这有助于推动年内形成更多实物工作量。

中国人民银行副行长潘功胜表示，各银行已为政策性开发性金融工具支持的重大项目累计授信额度超过3.5万亿元。但目前授信项目的提款较少，只占授信的4%，后续仍需继续加大落实力度。

日前，国家发展改革委投资司召开视频调度工作会，督促指导地方推进政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设，加快资金支付，同时做好项目储备和项目前期工作，为明年扩大有效投资打好基础。

财政部近日提前下达国家重大水利工程建设基金70亿元，支持开展三峡后续工作，推动实施长江经济带建设、成渝地区双城经济圈等国家重大区域协调发展战略，支持长江崩岸治理项目。财政部有关负责人表示，将督促各地切实管好用好水利资金，加快预算分解下达，推动项目尽快落地实施，抓紧扩大有效投资，为稳住经济大盘和推动经济高质量发展提供重要支撑。

(责编：赵欣悦、牛镛)

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