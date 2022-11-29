新华社酒泉11月28日电（记者黄明、李国利、张汨汨）神舟十五号载人飞船将于11月29日23时08分发射，飞行乘组由航天员费俊龙、邓清明和张陆三人组成。

这是中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明28日上午在酒泉卫星发射中心举行的神舟十五号载人飞行任务新闻发布会上宣布的。

季启明说，经任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间11月29日23时08分发射神舟十五号载人飞船，飞行乘组由航天员费俊龙、邓清明和张陆组成，费俊龙担任指令长。航天员费俊龙参加过神舟六号载人飞行任务，邓清明和张陆都是首次飞行。

季启明说，执行此次发射任务的长征二号F遥十五火箭即将开始推进剂加注。

季启明表示，此次任务是载人航天工程今年的第六次飞行任务，也是空间站建造阶段最后一次飞行任务，航天员乘组将在轨工作生活6个月，任务主要目的为：验证空间站支持乘组轮换能力，实现航天员乘组首次在轨轮换；开展空间站舱内外设备及空间应用任务相关设施设备安装与调试，进行空间科学实验与技术试验；进行空间站日常维护维修；验证空间站三舱组合体常态化运行模式。

按计划，神舟十五号载人飞船入轨后，将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱前向端口，形成三舱三船组合体，这是中国空间站目前的最大构型，总质量近百吨。在轨驻留期间，神舟十五号航天员乘组将迎来天舟六号货运飞船、神舟十六号载人飞船的来访对接，计划于明年5月返回东风着陆场。

目前，空间站组合体状态和各项设备工作正常，具备交会对接与航天员乘组轮换条件。神舟十五号载人飞船和长征二号F遥十五运载火箭产品质量受控，神舟十五号航天员乘组状态良好，地面系统设施设备运行稳定，发射前各项准备工作已基本就绪。神舟十四号航天员乘组计划于一周内完成在轨轮换任务，返回东风着陆场。

(责编：王震、陈键)

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