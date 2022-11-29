2022中国企业家博鳌论坛举行
2022年11月29日08:26 | 来源：新华社
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新华社海南博鳌11月28日电（记者王存福、吴茂辉）以“奋进新征程 建功新时代”为主题的2022中国企业家博鳌论坛主论坛28日在海南省琼海市博鳌镇举行。本届论坛由新华通讯社和海南省人民政府共同主办。
新华通讯社总编辑吕岩松在致辞中说，中国企业家博鳌论坛自2016年成功发起以来，深入贯彻落实习近平经济思想，聚焦增企业活力、强创新动力、谋发展良方，搭建高端交流合作平台，提供项目对接、合作签约、品牌推介等综合服务，成为中国企业家交流合作的“连心桥”。新华通讯社将继续发挥自身优势，加大经济报道力度，做强经济信息业务，更好服务经济建设，为企业实现更好发展服务赋能。
海南省省长冯飞在致辞中说，随着海南自贸港建设的推进，越来越多的国内外企业在琼投资布局，海南日益成为全球投资的新热土。当前，海南正瞄准2025年底前适时启动全岛封关运作的目标，对标世界最高水平的开放形态，积极扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，加快构建制度型开放体系框架，将给企业带来巨大发展机遇。真诚欢迎各位企业家来海南投资兴业，共享自贸机遇，共谱发展新篇。
2022中国企业家博鳌论坛设置了主论坛、3场智库专题调研会、20多场分论坛，以及健康跑、无人机表演、图片展等多项配套活动，以线上线下相结合的方式举行。与会人士深入交流学习党的二十大精神心得体会，凝聚发展共识，坚定发展信心，为新征程中彰显新担当、展现新作为建言献策。
(责编：王震、陈键)
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