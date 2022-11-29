新华社酒泉11月28日电（记者张汨汨、温竞华）中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明在28日上午召开的新闻发布会上说，部分第三批航天员已开始后续飞行任务的针对性训练，在不久的将来会陆续加入空间站任务的飞行乘组，逐渐成为主力军。

我国于2020年10月完成第三批18名预备航天员选拔，包括7名航天驾驶员、7名飞行工程师、4名载荷专家。按照航天员训练大纲，第三批航天员需开展8大类、近百项、400余个科目的训练。

季启明介绍，我国第三批航天员经过两年多刻苦训练，目前已完成了全部基础科目和大部分专业技术科目的训练内容。按照空间站应用与发展阶段后续任务规划，部分第三批航天员已开始后续飞行任务的针对性训练。

季启明表示，不久的将来，部分第三批航天员将会陆续加入空间站任务的飞行乘组，逐渐成为主力军。

新华社酒泉11月28日电（记者温竞华、黄一宸）中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明28日在神舟十五号载人飞行任务新闻发布会上表示，中国载人航天工程办公室与联合国外空司、欧洲空间局共同遴选的多个空间科学应用项目正在按计划实施，相关载荷将于明年开始陆续进入中国空间站开展实验。

季启明表示，探索未知宇宙，发展航天技术，是人类的共同事业，国际合作是航天发展的趋势潮流。在中国空间站研制建设过程中，我们始终坚持和平利用、平等互利、共同发展的原则，与多个航天机构和国际组织开展了形式多样的交流合作。目前，与联合国外空司、欧洲空间局共同遴选的多个空间科学应用项目正在按计划实施，相关载荷将于明年开始陆续进入中国空间站开展实验。

季启明说，空间站进入到应用与发展阶段后，中国将继续秉承开放共享的发展理念，与致力于和平利用外空的国家和地区一道，开展更多、更深入的务实合作，让中国空间站的科学技术成果造福全人类。

季启明表示，对于其他国家的航天员进入中国空间站开展实验，我们一直持欢迎态度。目前，已有多个国家向我们提出了选派航天员参与中国空间站飞行任务的需求，我们与相关方面正在开展对接协调。同时，正在积极进行培训国外航天员的相关准备工作。

(责编：王震、陈键)

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