吕晓勋

良种、良田，配上好农机、好农艺，推动粮食综合生产能力不断提高，粮食稳产增产有了保障，农业基本盘就能更加稳固

落实好各项惠农政策，进一步加强粮食生产能力、储备能力、流通能力建设，推动粮食产业高质量发展，我们一定能把粮食安全的基础夯得更实

冬闲时节，安徽省阜阳市太和县旧县镇张槐村种粮大户徐淙祥可没闲着。一大早，他来到村里的国家农业科技创新与集成示范基地，给30多位种粮户代表作讲解展示。“壮苗越冬七片叶，十条麦根四个蘖”“夜冻白开天变寒，正是冬灌好时间”“深耕细耙足墒种，苗全苗匀齐又壮”……徐淙祥总结的经验，形象生动、好懂易记，种粮户听得津津有味。

14公里外的麦豆原种场，职工李敬民正忙着收购小麦。记者赶到时，他刚完成一车2万斤小麦的抽检。“老赫，这小麦不错，含水率11.6%，容重每升799.62克，按国家标准这就是一等小麦，适合做太和板面专用粉。”李敬民说得专业，一旁的关集镇农民赫建杰露出了满意的笑容。老赫给李敬民送了十年小麦，他感觉这几年种粮越来越有奔头了，“种地有补贴，小麦价格在涨，加工厂还以每斤比市场价高5分到1毛的价格收，农民种粮不吃亏、有钱挣。”

民为国基，谷为民命。党的二十大报告指出，“全方位夯实粮食安全根基”“确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。习近平总书记在安徽调研时强调，“优化技术措施，落实扶持政策，保护农民种粮积极性，着力提高粮食生产效益”。作为农业大省，安徽以占全国4.3%的耕地，生产了全国6%的粮食，每年净调出粮食200亿斤左右。一大批像李敬民、徐淙祥这样的新型农民，为端稳“中国饭碗”贡献了力量。

粮食安全的根基是粮食生产能力安全，科技强农、机械强农是关键。在太和县郭庙镇，随汉邦负责的种植专业合作社，耕种机器“一屋子都放不下”。等明年收完1300亩小麦后，他打算接着种至少600亩大豆、400亩玉米。近年来，安徽毫不放松抓好粮食生产，加快转变农业发展方式，出台了《科技强农机械强农促进农民增收行动方案（2022—2025年）》。如今，安徽高标准农田占耕地面积比率比全国平均水平高19个百分点，主要粮食作物综合机械化率比全国平均水平高10个百分点。良种、良田，配上好农机、好农艺，推动粮食综合生产能力不断提高，粮食稳产增产有了保障，农业基本盘就能更加稳固。

农民愿不愿意种粮、愿意种多少粮，关键就看种粮能带来多少收益。在太和县赵集乡界牌村，村民王世勇2020年尝试承包了60亩土地，得益于从农机专业合作社学来的驾驶、管理技术，他连续两年获得较好收成，今年把承包地扩大到了200亩。目前，太和全县自有或承包50亩土地以上的种粮户有2000多户，300亩土地以上的种粮大户超过410户。种粮大户充分发挥规模经营优势，探索推行订单式、股份式、托管式等利益联结机制，带动农民一起干、一起赚，不仅解决了“谁来种地”“怎样种地”等问题，也大幅提高了农业生产效率。

皖北大地，冬小麦已经发芽吐绿，蕴藏着勃勃生机，孕育着无限希望。落实好各项惠农政策，进一步加强粮食生产能力、储备能力、流通能力建设，推动粮食产业高质量发展，我们一定能把粮食安全的基础夯得更实，让“中国饭碗”端得更稳，让“大国粮仓”根基更牢。

（作者为本报评论部编辑）

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 05 版）

(责编：王震、陈键)

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