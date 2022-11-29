原标题：中硼硅药玻国产替代加速 东旭集团自主研发窑炉稳定良品率突破70%

近日，由东旭集团自主研发的全氧燃烧中硼硅药玻窑炉稳定良品率突破70%，成功产出高精度一级耐水中硼硅玻璃管，产品质量达到国际先进水平。

“良品率直接影响产品成本及规模，是决定高新技术产业化的关键因素”，对于东旭集团稳定良品率的重大突破，原中国医药包装协会玻璃专委会主任马继祥表示，“这标志着东旭集团为中硼硅药玻产业突破关键技术‘卡脖子’问题，建立起新的战略支点，奠定了高端药玻产业大规模国产化的基础，改变了这个行业的格局，有利于我们国家的中硼硅药玻材料真正实现自主可控。”

据悉，中硼硅药用玻璃指氧化硼含量在8%-12%的药用包材玻璃，具有优良的化学稳定性和耐冲击性，是国际通用的用于生物制品、血液制品、疫苗等药品的包装材料。目前，国际上超过70%的主流注射剂包材均采用了中硼硅药用玻璃，但由于中硼硅药用玻管制备技术的“卡脖子”，我国药用玻璃长期以来只能以钠钙和低硼硅材质为主。

受新冠肺炎疫情的影响，全球疫苗瓶需求暴涨，但中硼硅玻璃被德、美、日国际巨头垄断，在国际市场占有率达80%-90%。实现核心材料中硼硅玻璃的大规模国产化，保障产业的稳定安全，已是迫在眉睫。

今年7月，东旭集团中硼硅药玻项目首台窑炉点火投产。经过几个月的连续测试，东旭实现稳定良品率突破70%，取得了重大成果。东旭集团从原材料选用到配合料制备，再到熔制工艺等产业链多环节，均实现了自主创新，先后攻克了中硼玻管的配方技术、窑炉熔制技术、玻璃管成型技术等多项关键技术难点，解决了玻璃管尺寸精度高、外观气线、条纹、析晶、结石等长期困扰行业发展的问题。

据了解，东旭集团作为大型高科技企业集团，其液晶玻璃基板和高端盖板玻璃的科技研发、生产能力位居国内首位、全球前列，并荣获国家科技进步一等奖与中国专利金奖。该公司矢志自主创新，深耕药玻产业，持续攻克关键核心技术。

“东旭集团十多年来在电子显示玻璃行业积累的丰富的玻璃料方技术、全氧燃烧+电助熔窑炉技术、通道技术以及玻管的成型技术，是东旭集团挺进药玻行业的前提和基础。本次中硼硅药玻窑炉稳定良品率突破70%，不仅标志着东旭集团开启了药玻自主关键技术的产业化征程，而且推动了我国高端药玻产业的国产替代进程，是核心高科技领域国产化的又一重大突破。”北京工业大学材料与制造学教授田英良表示。

中国玻璃网数据显示，预计未来 5-10年内，我国将会有30%-40%的药用玻璃由低硼硅玻璃、钠钙玻璃升级为中硼硅玻璃。目前，多个省份的地方政府都在通过政企合作进行中硼硅药用玻管国产化布局。

东旭集团副总裁、东旭药玻产业集团总裁王刚表示，东旭将依托成熟的制备技术，快速实现规模化、基地化生产，以满足快速增长的市场需求，并持续在玻管技术及新产品领域进行重点攻克，以国家战略需求为导向，全力保障药玻产业链供应链安全。（光明日报全媒体记者 温源）

(责编：董童、李源)

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