原标题：湘德地产受访CCTV | 科技人居创新企业发展

近日，湘德地产执行总裁刘飞做客CCTV《信用中国》栏目。今年，湘德地产在各专业研究机构的数据评比中脱颖而出，于中指研究院及克而瑞指数年中销量榜单中，以三湘印象·森林海尚城单盘业绩摘得双榜冠军。湘德地产凭借非公企业党建引领企业经营发展的企业文化，以及今年疫情影响之下10月准时交付并惊艳环京的三湘印象·森林海尚城，成为栏目组的受邀对象。访谈中，刘飞以企业经营发展实践为依据，讲述在新形势下，地产行业逆势突围，实现由量到质发展经验。

近几年，随着营商环境的改变，地产行业不仅需要做足内功，持续优化产品，更要紧跟政府政策、发展方向去打造产品。湘德地产充分发挥党建引领企业经营发展作用，通过党建工作为企业持续注入强大的红色精神力量，坚持把党建引领作为企业文化建设的核心内容，把党建引领、社会责任承担、改善民生当成企业应尽的责任和义务，通过多次社会实践彰显新的时代民营企业的使命和担当。

当主持人董倩问及，企业是如何保持活力，不断提升竞争力时。刘飞表示，产品的迭代创新是湘德地产保持行业竞争力的核心要素，在时代发展和客户需求不断升级的背景下，湘德地产将继续深化绿色科技建筑战略布局，不断更新迭代产品和技术，始终专注绿色健康、科技智能、高品质改善的产品定位，夯实太阳能绿色建筑专家的行业地位。

在地产行业产品同质化的大环境下，如何在细节处打动人，是对开发商匠心考验的真实评判。湘德地产精研人居体验，始终以客户生活为导向，在产品营造中涵盖细节美学、精工美学、居住美学等理念，处处体现着人性化设计及对生活的温情考量。

从入户开始，门前的方便挂钩，便捷住户日常挂取开门；一键电源开关，出门入户即可一键切断、开启全屋电源，安全又方便；厨房水浸系统，可自动触发电子阀门，关闭室内水源总开关；全屋新风系统，PM2.5一次过滤率高达99.7%等等。

三湘印象·森林海尚城人性化高品质装修，多项精工细节融入，每一处都考虑到生活的实际需要与便利性，真正让人性化关怀落地于业主生活的各个细节之中。

房地产行业进入变革期，对一些企业是巨大的挑战，但对另一些企业却可能是机会。就像视频中刘飞提到的：“公司正在经历从量到质的变化”。在对于未来的展望上，湘德地产将高掌远跖、守正创新，超越已有的认知，坚定必胜的信念，以无限向上的产品力和长期主义的服务力，实现健康美好的赤子初心，给忙碌的世界一份歇息，为奋斗的家庭加码美好。

(责编：曹淼、李源)

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