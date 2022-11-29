原标题：求出老城焕新“最优解”

新材料、新医药、电子信息、智能装备，这些新业态引领产业结构从“粗老笨重”迈向“高精特新”；简政“秒批”、金融赋能、校城融合、人才金政，这些新政策牵引创业友好型城市建设；保税物流、中欧班列、快速路网、陆海联动，这些新枢纽助推区域高水平开放……

海岱之间，大美齐地。传承齐文化“随时而变”的变革基因，淄博正以新时代改革者的姿态，向新向远锵锵而行。

淄博，全国120个老工业基地城市之一、全国23个资源再生型城市之一，是全国唯一涵盖资源枯竭城市、独立工矿区、城区老工业区三种形态的城市。作为一座百年工业老城，淄博过去有多辉煌，现在转型就有多困难。传统产业占工业比重达到70%，重化工占传统产业比重达到70%，两个“70%”，扯动着淄博全域发展的大盘，转型之路步履维艰。

无问题，不改革。基于对现状的深刻认知和对趋势的精准研判，淄博市委提出“有解思维”工作法，以思想“破冰”引领行动“突围”，从机制设计到落地实践，形成一整套富有创新价值和示范意义的运行体系，变革求解，攻坚破题。

实践三年，成效凸显。

老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区建设4次获得国务院督查激励；国家级制造业单项冠军示范企业22家，数量居全国第三、全省第一；综合科技创新水平指数连续4年保持全省前3位；获批全国优化营商环境试点城市，全省率先建成全领域“无证明城市”；“一网三联”、养老集成改革等经验做法得到中央改革办推介；“技改专项贷”“齐鑫贷”“长者食堂”、推动“双创”落地等数百项改革创新经验走向全省全国……

淄博决策者认为，“有解思维”是中央全面深化改革重大方略在基层的实践形态，是推进区域经济社会高质量发展的永续动能。

在“有解思维”的牵引下，淄博这座老工业城市正呈现出一系列趋势性、关键性、转折性变化。在2021年度全省高质量发展考核中，淄博位列一等。今年前三季度，全市地区生产总值增幅4.8%，列全省第二位;规上工业增加值同比增长9.6%，列全省第四位；固定资产投资同比增长15.2%，列全省第四位。

老城焕新，淄博有解。

认知迭代，以“有解思维”冲破“思维定势”

这几年，淄博正处在老工业城市转型升级的关键期、爬坡期。高能耗、高污染、低效益的传统产业逐渐被淘汰，而新技术、新产业、新业态、新模式的“新经济”又一时青黄不接，产业结构不优，发展活力不足，创新能力不强……

面对这一历史性难题，有些干部习惯待在自己的“舒适区”，老经验不管用，新办法找不到，遇到棘手问题和艰巨挑战，手足无措，不敢求变，形成一种从观念到方法的“路径依赖”。

转型之路，关山重重。

如何激活干部这一“关键变量”，跨越从被动“无解”到主动“求解”的认知藩篱？

2019年9月，淄博市委十二届八次全会鲜明提出“有解思维”，要求全市上下坚持改革破题、创新开路，转变认知理念和思维模式，以“万事有解”为导引，以“事要解决”为目标，通过新模式、新机制、新路径、新政策等一系列“有解”手段，系统解决产业发展、行政审批、民生保障、社会治理等各领域难题，推动老工业城市凤凰涅槃、转型崛起。

“有解思维”如平地惊雷，震醒了一些睡眼惺松、得过且过的领导干部。没有“躺平”的资格，那就爬起来拼命。

2020年4月，在全市重点改革攻坚大会上，淄博市委向全市干部推荐了《上甘岭》和《冰血长津湖》两部影片，激励大家克服畏战避战心理，不做“驼鸟”，要做“狮子”，直面问题、迎难而上，拿出敢打必胜的拼劲和血性，坚决扫除前进道路上的“拦路虎”“绊脚石”，推动淄博尽快走出拐点、实现“V”型反转。

改革破题，必须克服“本领恐慌”。

是年9月，淄博启动“千名干部进名校”专业能力提升行动，用层次更高端、内容更精准、形式更多样的培训，使广大干部用辩证发展的观点洞见未来、提升格局，事事按照“拔头筹、跑在前”的目标谋划研究、高效落实。截至目前，已培训县处级干部1020名，“关键少数”战力倍增。

“不想办会找出100种理由，想办成也能有100种办法”。在从“无解”到“有解”的认知迭代中，淄博一系列重大改革铿锵上路：在全省率先出台服务和融入新发展格局的改革实施方案，立足未来2至3年，提出7个领域25个方面110项重点改革任务；

——在全省率先研究制定建设高品质民生促进共同富裕行动方案，部署5大领域34个方面113项硬核改革举措，全力打造全域共同富裕先行城市；

——聚焦黄河流域生态保护和高质量发展，从三个方面制定精准改革举措，构筑新的经济增长极；

——实施减碳降碳十大行动，推动产业、能源、交通、建筑、生活等重点领域绿色低碳转型，加快促进发展方式、生活方式绿色化变革；

——聚焦省委“十大创新”等重点任务，实施“一号改革工程”优化营商环境、以产业组织理念推动产业转型升级、市域社会治理现代化、数字化转型等一系列系统集成改革，搭乘全省高质量发展快车；

——立足淄博实际，谋划实施打造区域性科创产业金融高地、建设国家创新型城市、打造“五好”城市、建设全域公园城市等一批重点改革事项，为老工业城市转型升级提供强大动力活力……

“有解思维”，是洞察全局之上的战略谋划。淄博始终紧扣中央决策部署、紧跟省委工作要求引领改革，站在经济社会发展全局高度谋划改革，扭住重大战略性问题推进改革，在全市营造出“万事有解”的强大改革攻坚态势。

思维一变，全盘皆活。

创新打法，以“有解思维”加力“行动突围”

“有解思维”，既是认识论，更是方法论。

在前期探索实践的基础上，淄博制定实施《“有解思维”推进改革运行办法》，开辟路径，创新打法，建立起“发现问题—交办跟进—经验总结—学习借鉴—宣传推介—评估评效”全链条难题解决机制和推进落实体系，提炼形成具有鲜明淄博特色的“有解思维”集成解决方案。

这一方案的核心是：更具针对性地发现问题，更具创造性地解决问题。

坚持问题导向，直面难点堵点。每年开展以“查痛点、找难点、寻堵点”为主要内容的问题查摆活动，推动各级各部门围绕落实上级部署安排、打造优势破解发展困局、解决群众“急难愁盼”、寻标对标学标等方面，广泛深入查找工作中存在的问题短板。“无证明城市”建设，就是落实中央和省市优化营商环境部署要求的生动实践；博山区包括“午睡课”在内的50项微改革，则是对民声民意的及时回应。

重大改革事项，实行点题交办。通过每年召开一次全市改革动员部署会、每月召开一次区县点评会以及召开深改委会、领导批示、下发问题交办单等形式，及时研究确定改革项目，向各级各部门交办落实。近年来，市委先后谋划交办了建立巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接机制、创新政治生态评价体系、打造对外开放新高地、推行“全员环保”体制机制等一批关乎全局的重点改革事项。

问题分级梳理，跟进会商研判。对涉及机制改革方面的问题，划为“ABC”三类分级管理。其中，A类为内部即可自主解决的，B类为跨部门和区域但通过自主协调仍可予以解决的，C类为无法自主协调需市级及以上层面统筹解决的。实行月度研判制度，每月围绕一个主题，市委与重点改革任务责任部门、各区县会商研判，寻求多元解法。去年以来，市委先后围绕改革品牌打造、改革效能提升、“十大创新”经验总结等，召开会商研判会议11次。

坚持结果导向，强化督办考核。建立对账交账机制，加强对改革事项的过程监控。用好考核“指挥棒”，对于落实改革任务敷衍应付的通报扣分，对于落实上级改革部署坚决有力、创造走在全国前列的改革经验，给予改革考核“一票肯定”。

在淄博市委改革办负责同志看来，“有解思维”的机制化推进，是理念重塑和流程再造，“全链路、闭环式”的新路径，打破了工作中“头痛医头、脚痛医脚”的碎片化和盲目性，把个体局部的改革举措提升为系统性的制度安排，实现了改革攻坚一体推进、常态长效。

“有解思维”加力“行动突围”。淄博市委以全新视角统驭全局，产业、科教创新、金融、文化、生态、改革开放、城市平台、民生、治理，“九大赋能”全域发力，带动老工业城市向远向新勇毅前行。

超乎预期，以“有解思维”打通“上升空间”

“有解思维”带动全领域的集成改革，为淄博经济社会高质量发展打开了宽广的上升空间。

——产业转型步履加快。做好“优”和“扩”两篇文章，以创新绿色、动能转换优存量，建设五大优势产业集群，实现传统产业“弯道超车”；以着眼未来、高端引领扩增量，打造工业互联网、智联汽车、人工智能等11条产业“新赛道”，实现新型经济“换道超车”。全省首推“技改专项贷”，带动34.63亿元金融资本，撬动336.45亿元的社会资本。今年前三季度，淄博“四新”经济投资同比增长22.5%，高出山东平均水平9.1个百分点；今年新增40家国家专精特新“小巨人”企业，居全省第三位。未来5至10年，淄博的产业结构将加速由“红海格局”迈向“蓝海空间”。

——城市能级持续跃升。在全省率先打造全域公园城市，绕城快速路预计今年年底建成通车。出台“人才金政50条”，全市45家城市书房和2.1万套人才公寓为创业者“筑巢”。连续三年把打造高水平开放型城市作为重点改革攻坚事项，积极对接国家重大区域发展战略，主动参与全省“一群两心三圈”建设，用足用好对外开放新平台矩阵，着力提高全市经济外向度、城市开放度、市场活跃度。健全极简、极优、极细、极速、极致“五极”服务模式，聚力塑造“人有我优”的产业发展好生态，在“陆海内外联动、东西双向互济”中彰显淄博担当。

——民生品质节节攀高。“善治淄博”聚焦民众“关键小事”，创建基层社会治理“六个一”工作新模式，全市重大矛盾纠纷化解成功率超过98%。推进政务服务改革，在全省率先打造“无证明城市”，群众办事“只进一扇门”，部门联动“高效办成一件事”，服务涵盖出生、入学、就业、就医、退休等个人全生命周期。“淄博齐惠保”更大范围覆盖罕见病患者人群，“延时放学”惠及百万学生和家长，“口袋公园”让百姓生活从“将就”变“讲究”。

“有解思维”，成为淄博改革攻坚最趁手的利器。它有效嵌入经济社会发展的各个层级和各个领域，打通着这座老工业城市转型发展的“任督二脉”。

作为基层首创者，淄博坚持工作经验化、经验品牌化、品牌高端化，建立改革经验挖掘、培育、总结、宣传、推介一体化工作体系，迅速将点上的创新突破转化为面上的工作成效。

在全国创新推出“技改专项贷”“无证明城市”“一网三联”等改革经验的基础上，今年以来，淄博先后围绕产业发展、民生建设、绿色转型、国企改革等梳理了600余项经验做法，重点打造了张店区“数字赋能、一网统管”、博山区“集成养老”、临淄区“企业医院”、桓台县“长者食堂”、市财政局“齐鑫贷”等200余项“有解思维”典型经验品牌。

花开齐鲁，香飘全国。淄博“有解思维”工作法得到中央改革办肯定认可，入选中国改革2021年度案例，获评2021年山东省改革品牌；在全国老工业城市产业转型升级示范区中，“淄博经验”数量位居第一梯队。

聚光灯下，实力“圈粉”。淄博“有解思维”工作法在全国改革系统引起强烈共鸣，山西、安徽、辽宁等省通过多种形式与淄博对接，学习交流；内蒙古自治区专门发文，要求全区各盟市学习推行淄博“有解思维”工作法……

作为淄博市乃至山东省最具代表性的改革品牌之一，淄博“有解思维”工作法正在实践中持续沉淀、淬炼和提升，致力打造成具有全国影响力的基层改革样本。（记者李可孝 于磊 杨靖）

(责编：曹淼、李源)

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