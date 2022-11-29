原标题：中欧基金养老品牌“破圈” 以“长期主义”深耕个人养老金市场

伴随中国进入老龄化社会，第三支柱养老体系建设驶入快车道。11月以来，一系列个人养老金政策与制度密集落地，标志着我国“个人养老新时代”开启，如何规划养老开始走入更多人的视野。

近日，中欧基金联合招商银行、KEEP、盒马、蚂蚁财富等品牌，围绕“养个习惯到老”的主题，发起了跨界联名养老品牌传播活动。基于生活化的场景，呼吁更多年轻人从现在开始养成理财、生活、运动的好习惯，让理想生活到老不变。

一直以来，很多人都认为“养老是老年人的事”，中欧基金希望通过跨界联名的方式触达年轻圈层，联手生活、运动、美食等多兴趣圈层KOL发起养老话题讨论，在社交媒体平台互动发布养老宣言等。从更多元的视角出发，帮助年轻人树立长期、理性的投资理念。截至目前，中欧基金养老投教总传播量已超1亿，在行业内外引起热烈反响，形成一波养老讨论热潮。

此次跨界联名活动，是中欧养老品牌建设及业务线布局中的一环。作为业内养老目标基金管理人，中欧基金长期深耕个人养老金业务，从组织架构、投研能力、产品创设、投教陪伴等各方面长远规划、提前布局。

合力应对老龄化 个人养老金市场兴起

11月4日，人社部、财政部等五部委联合发布《个人养老金实施办法》，明确了个人养老金市场顶层设计；证监会同期发布了《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》)，标志着公募基金行业将正式加入个人养老金事业，推动行业发展向前迈进一步。

自此之后，个人养老金相关业务进展可谓“一日千里”，银行、公募基金等行业参与者积极为第三支柱个人养老体系架桥铺路。短短1个月时间内，全行业积极推进系统对接、功能测试、产品资质、渠道建设等工作，从各个维度做好了充分准备。

兵贵神速。《暂行规定》公布后，中欧基金等多家头部基金公司与中登公司、中国结算等机构完成关于个人养老金基金行业平台验收测试，成为首批通过测试的基金管理人，为产品正式开售做好充分的底层技术准备。11月11日，中欧基金等多家基金公司密集发布公告，宣布公司旗下的养老目标基金将针对个人养老金投资基金单独设立Y类基金份额。11月中旬，中国证监会发布了首批个人养老金投资基金产品和销售机构名录，纳入了40家基金管理人的129只养老目标基金，以及37家基金销售机构，个人养老金账户具体可投的公募基金产品日渐清晰。

11月25日，人社部宣布，个人养老金制度启动实施。11月28日，中欧基金旗下4只养老目标基金正式开放Y份额申购。

“投教+投顾”双管齐下 助力多层次养老体系建设

当前国民养老规划的意识相对欠缺，培养养老理念仍是一个漫长的过程。“个人养老金制度不像基本养老保险，遵行的是自愿原则。因此，在今后漫长时期里，个人养老金业态的形成需要监管部门、市场机构和投资者多方合力，尤其对基金公司而言更需要放眼长远，做好长期缓慢爬坡的准备。”中欧基金养老业务相关负责人表示。

一些年轻人已开始意识到提前规划养老迫在眉睫。今年5月，中欧基金和第一财经商业数据中心联合发布的《中国居民“新养老主义”洞察报告》显示，从80到95后的年轻群体视角来看，他们对于养老储备的目标要远高于以往；有超过7成的受访者认为仅靠退休金难以安度晚年。

正是基于对养老业务的高度重视与深远思考，中欧基金从养老品牌建设与投教陪伴出发，在为客户提供覆盖全生命周期的产品同时，以“长期主义”精神开展养老投教陪伴工作，通过多元化方式唤醒客户养老投资意识。这也是中欧基金发起此次品牌联名活动的初心，站在这一代年轻人的视角，从养个好习惯开始，逐渐形成长期、理性的养老投资行为，与投资者一起实现“理想生活、积极投资”。

从“泛养老”概念的投教出发，今年以来，中欧基金推出一系列养老投教宣传系列作品。年中上线的《不可思议的他们》系列宣传片，从普通人的真实故事出发，唤醒各个年龄层投资者的养老意识，鼓励大家趁早行动，积极为养老准备。目前已播出3期，全网观看量约50万次。在全媒体平台上，中欧基金推出为养老做准备的《学习周记》，围绕养老三支柱为广大投资者提供实用的综合养老规划建议和投资知识科普。目前已推出17周，全网浏览量累计近90万次。

从投前的养老理念养成，到投中提供长期绩优的产品、专业的投顾服务，基金公司还需践行长期陪伴。前述负责人表示，在提升养老产品投资者的实际盈利体验方面，基金公司需要协同投资顾问、渠道以及媒体等多方力量，为投资者提供投资顾问和陪伴服务，通过供需适配性的改善从根本上提升投资者可获得的投资回报，从而最终实现增加居民财产性收入的目标。

深耕个人养老业务 中欧基金以“长期主义”致胜

久久为功，善作善成。个人养老金投资体量大且投资周期长，关乎百姓福祉。市场长远发展绝非朝夕之功，仍需各行各业长期耐心耕耘。

作为首批养老目标基金管理人，中欧基金自2018年起就开始布局养老产品线，深耕养老赛道，并始终坚持将长期服务国民养老投资需求作为公司的战略方向之一。

除此之外，基于机构投资者的专业投资优势与经验，中欧基金也从三个方面不断打磨专业投研能力，更好满足养老金长期投资需求。

在组织架构上，中欧基金专门成立了养老金业务部，对养老金业务进行统筹管理，并由公司副总经理兼任部门总监，同时设立长周期考核与激励约束机制，不追逐短线业绩，深化“长期基本面”投资理念，以更长期、稳健的内部管理机制，适配养老金业务的长期资金诉求。

在投研流程上，中欧基金构建了一整套标准化、系统化的投研流程，使得基金经理与研究员可以在同一套研究及投资框架下进行讨论，加强专业协作，促进研究质量及协作效率的双向提升。

在人才储备上，中欧基金以FOF策略组负责人桑磊及策略组成员为核心，结合整体投研平台，专门服务个人养老金相关投资研究工作，志在打造精品养老目标基金，争取为持有人带来更理想的长期投资回报。

个人养老金的未来是星辰大海，中欧基金将继续坚持长期主义，积极参与未来第三支柱个人养老金的常规运作。在以更多元化的形式开展养老投教活动的同时，积极探索优化个人养老金投资管理方案，从而更好地服务个人养老金事业，切实为投资者管好养老钱。

(责编：曹淼、李源)

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