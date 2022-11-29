航天新征程 | 太空里的浪漫相约
2022年11月29日20:07 | 来源：央视新闻客户端
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神舟十五号，即将发射！北京时间11月29日23时08分，神舟十五号载人飞船将搭载航天员费俊龙、邓清明、张陆飞往中国空间站，与神舟十四号航天员“会师”太空。两个乘组6名航天员将同时在轨飞行，完成首次航天员乘组的在轨轮换。
探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是中华民族不懈追求的航天梦。
“建造空间站、建成国家太空实验室，是实现我国载人航天工程‘三步走’战略的重要目标，是建设科技强国、航天强国的重要引领性工程。”习近平总书记一直高度重视航天事业发展，关注中国空间站“成长历程”，作出一系列重要指示批示。
浩瀚宇宙，中国智慧绽放光彩，不断引领人类文明走向更远更美好的未来。
总监制丨钱蔚 王姗姗
监制丨 张鸥
制片人丨兴来
主编丨宁黎黎
视觉丨江雨航
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(责编：白宇、岳弘彬)
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- 转播：神舟十五号航天员出征仪式
- 人民网北京11月29日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间11月29日23时08分发射神舟十五号载人飞船，飞行乘组由航天员费俊龙、邓清明和张陆组成，费俊龙担任指令长。…
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