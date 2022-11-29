神舟十五号，即将发射！北京时间11月29日23时08分，神舟十五号载人飞船将搭载航天员费俊龙、邓清明、张陆飞往中国空间站，与神舟十四号航天员“会师”太空。两个乘组6名航天员将同时在轨飞行，完成首次航天员乘组的在轨轮换。

探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是中华民族不懈追求的航天梦。

“建造空间站、建成国家太空实验室，是实现我国载人航天工程‘三步走’战略的重要目标，是建设科技强国、航天强国的重要引领性工程。”习近平总书记一直高度重视航天事业发展，关注中国空间站“成长历程”，作出一系列重要指示批示。

浩瀚宇宙，中国智慧绽放光彩，不断引领人类文明走向更远更美好的未来。

总监制丨钱蔚 王姗姗

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校对丨栾熙彦

(责编：白宇、岳弘彬)

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