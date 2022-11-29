原标题：党建引领促发展 融合互促增动能

回望泸州老窖企业发展史，就是一部在党的领导下攻坚克难、砥砺前行的奋进史，党的领导和党的建设始终是各项工作的根本保障，对高质量发展发挥着政治引领、保驾护航的重大作用，保证了企业在高质量发展之路上行稳致远。

2021年，公司实现营收790.14亿元，实现利润总额147.10亿元，资产总额3205.16亿元，再创企业历史新高。今年上半年，公司实现营收429.17亿元，同比增长15.07%；实现利润总额91.58亿元，同比增长13.65%。强劲增长的营收和净利，刷新纪录并创历史最好水平。

党的领导与公司治理相融合 为企业发展提供坚强组织保障

从酿造小作坊公私合营到中国500强，是什么让公司取得如此卓越的成就？其背后蕴藏的动能就是党建“引领力”。近年来，公司坚持以“两个一以贯之”作为驱动双轮。一方面不折不扣地贯彻落实加强党的领导，另一方面不遗余力地推动公司治理改革，促进党的领导和公司治理有机融合，极大地提升了治理效能。

公司始终把党建引领高质量发展作为鲜明导向和首要标准，在制定企业年度发展规划中，同步党建部署与安排；在督促阶段任务时，同步检查党建工作推进情况；探索党组织分类考核机制，围绕业务确定考核重点，将生产经营成果作为重要依据，得出综合评定结果，实现双向融入、相互促进，用发展成果检验党建成效。

系统构建“党委领学、支部促学、全员讲学”的长效学习机制。公司党委严格落实“第一议题”制度，班子成员严格落实中心组学习要求，带头到分管领域作专题党课；各党支部结合队伍实际，在销售片区创设“流动党校”，在车间班组开展“现场学习会”“一刻钟课堂”；针对全员，连续开展4届“微党课”基层宣讲大赛，打造优秀作品300余部，推动党的创新理论入脑入心。

2022年作为国企改革三年行动的收官之年，公司通过党建引领，锁定重点、靶向发力，优化经营机制，有力地推动基层党委《议事规则》《议事清单》等一批制度机制落实落地；让党的领导贯穿于决策、执行、监督各环节，使党组织在治理结构中的地位作用更加明确巩固。

党建工作与中心工作相融合 为企业发展汇聚强大动能

推动党建工作和中心工作同频共振、互融互促是抓实党建工作的一把尺子。党建工作做实了就是生产力，做强了就是竞争力，做细了就是凝聚力。公司党委紧贴时代脉搏、融入发展大局，围绕生产经营重点、难点、关键点全面推行“党建+”模式，将党建深度融入生产经营各环节，为生产革新、营销突破、企业管理升级等输出优质成果，切实将党建引领力、组织力转化为改革发展的生产力、竞争力和影响力。

在生产革新上，公司党委以“党建引领酿好酒”党建品牌为依托，在52个车间实施党建和生产计划“一张表”，搭建“技术沙龙”“导师带徒”等载体，不断提升酿造技术水平；通过党员先锋队攻坚酿造、灌装等多个重点领域，推动建设站位“灯塔工厂”的智能化包装中心技改项目、MES管理系统等一批创新成果，实现生产保障能力质的飞跃。

在营销上，面对经济下行、疫情影响、竞争加剧等多重挑战，公司党委充分发挥“营销征途党旗飘”党建品牌的强大的引领，聚焦“双品牌”运作、“大单品”战略，围绕基地市场、战略市场、机会市场等不同特性，分类划定党员责任区、跨区组建党员先锋队，推动公司1952、黑盖等产品全面推广，实现国窖1573、特曲等销量快速增长。

在职能板块，公司以“党建+”理念推动要素集聚、全域协同。党员骨干立足本职本岗，带头精耕后勤保障、精研行业趋势，创新打造了数智管理、资产全生命周期管理、财务共享中心等多个行业首创的管理模式、创新工具，为企业发展增添内生动力。

共建共享与业务协同相融合 为企业成长拓宽发展空间

拓宽企业发展空间，实现互利共赢发展。公司的党建工作始终坚持开放、协同、共赢理念，以共建促党建、以共建促合作、以共建促发展，以共建共享模式加强合作、实现协同发展。

以组织覆盖为前提，产业集聚为纽带，让产业链上企业“链得上”，公司通过组织共联，构筑“协同式”产业格局。公司深化探索“党建+产业链”工作模式，通过计划定制、一对一帮带、顶岗锻炼等形式，指导第三方服务公司建强党的组织；与供应链上下游的物流公司、灌装单位、供应商等16家合作企业建立党建联盟，通过组织生活同推进、学习教育同开展，联动业务、联创工艺、联育人才，协同攻克仓配协同效率不够等一批行业难题，形成了共商共赢的产业链生态。

以党建活动为依托，共享为机制，让产业链上企业“链得紧”，公司通过阵地共享，打通“全域式”服务链路。公司持续升级公司党群服务中心，通过智慧学习等功能模块、丰富沉浸参与等活动形式，不断提升吸引力、辐射力。据悉，党群服务中心已服务全国各地300余家单位、3万余人次。目前，公司已全面升级全国34个数字化党员活动室，全域覆盖销售片区党小组，同步为各地写字楼、商圈民企党组织提供学习场所、活动阵地，实现资源共享。

党建引领促发展，融合互促增动能。在历史长河中，公司始终把坚持党的领导、加强党的建设作为国企的“根”和“魂”，在“引领+融合”上不断发力，书写着以党建引领高质量发展的精彩答卷。或许，这就是公司持续发展的“基因密码”，也是其克难制胜的力量源泉。

(责编：董童、李源)

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