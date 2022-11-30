本报记者 邱海峰

近来，江苏省泰州市各快递企业通过更新智能分拣设备、增派人手，提升仓储和配送能力，积极应对“双11”后的快递物流高峰。图为在泰州顺丰高港中转场，工作人员在自动化流水线上分拣快递包裹。

汤德宏摄（人民视觉）

11月29日，中国物流与采购联合会发布的数据显示，1-10月份，全国社会物流总额275.4万亿元，按可比价格计算，同比增长3.6%，增速比1-9月份提高0.1个百分点。总体看，三季度以来，物流保通保畅和助企纾困政策效果不断显现，物流需求保持恢复态势，服务保障能力稳健，物流运行总体平稳。

行业经营基本稳定

根据中国物流与采购联合会数据，三季度以来社会物流总额累计增速持续小幅回升，物流需求呈现逐步恢复态势。

产业升级持续推进。1-10月份，工业生产保持恢复态势，工业品物流总额同比增长4.0%，增速较1-9月份提高0.1个百分点。其中，10月份升级类产业呈现良好发展态势，技术含量和附加值较高的高技术制造业物流同比增长10.6%，增速比9月份加快1.3个百分点，新材料产品物流量增长超过50%，新能源产品物流量增长超过40%。

民生消费物流增势加快。1-10月份，单位与居民物品物流总额同比增长4.2%，增速较1-9月份提高1.1个百分点。线上电商物流对民生消费物流增长贡献率提升。从增长水平来看，10月份，电商物流总业务量指数为116.6点，持续较高水平运行；从占比情况看，实物商品网上零售额累计比重环比提高0.5个百分点，增速和占比连续三个月上升。

总收入保持平稳增长。1-10月份，物流业总收入为10.3万亿元，同比增长5.8%，增速高于同期社会物流总额和社会物流总费用，显示物流行业经营基本稳定。

中国物流与采购联合会副会长蔡进表示，前10个月物流运行总体比较平稳，物流总额有所回升，一方面说明物流通行不畅等方面压力持续缓解，物流供给能力进一步释放；另一方面这对国民经济恢复增长起到了很好的支撑作用。

持续保障交通物流畅通

为持续保障交通物流畅通，日前召开的国务院常务会议提出，物流保通保畅工作机制要不间断协调，保障主干道和微循环畅通，保障港口、站场等集疏运正常运行，及时打通堵点，维护产业链供应链稳定和进出口通畅。

交通运输部新闻发言人舒驰表示，近期，部分地区对货车通行层层加码、过度通行管控问题仍时有发生，交通物流保通保畅工作面临反弹压力。“我们将加强交通物流网络运行监测分析，突出抓好重点物流枢纽疫情防控，科学精准实施货车通行管控措施。坚持24小时值班值守，畅通各级应急运输保障电话，针对货车司机、物流企业反映的层层加码、‘一刀切’等过度通行管控问题，立即督促整改，坚决防止过度通行管控问题反弹。”

“同时，全力保障末端配送畅通。发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，严格规范邮政快递基础设施关停关闭行为，对确需关停关闭的，应提前向社会公布，并采取措施尽快恢复，全力保障邮政快递末端服务有序运转。对已经关停的邮政快递分拨中心和营业网点，满足解封条件的要尽快解封。”舒驰说，将健全完善突发情况下应急预案，指导各地加强邮政快递应急站点、物资和人员储备，切实提高应急响应和处置能力，保障邮政快递服务持续稳定运行。

推进全国农产品产销衔接

秋冬季节，蔬菜运输、供应受关注。舒驰表示，将聚焦粮食蔬菜等运输需求，靠前服务、主动对接，确保产运销各环节衔接有序、流通顺畅。

近日，针对河南多地出现蔬菜滞销卖难情况，农业农村部组织中国农产品市场协会等，启动了全国部分大型农产品批发市场与河南滞销蔬菜产地的专项对接行动。11月22日-28日，各批发市场累计对接采购河南滞销蔬菜4677吨。

农业农村部表示，将继续通过大型农批市场对接行动积极促进各地滞销蔬菜上市，同时加强对全国农产品市场特别是蔬菜等鲜活农产品产销情况的监测调度，指导各地深入开展农产品产销对接活动，通过设立“菜篮子”产品产销对接问题受理热线等提高产销对接效率，通过扶持产地冷藏保鲜设施加快白菜、萝卜等耐储蔬菜冬储进度，持续推进全国农产品产销衔接、均衡上市、平稳运行。

农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，当前我国“菜篮子”产品生产形势较好，供应总量充足，市场保持平稳，可以满足城乡居民消费需求。下一步，将抓好南菜北运基地建设和北方设施蔬菜生产，提高大中城市周边蔬菜生产供应能力。严格落实鲜活农产品运输绿色通道政策，畅通农业生产资料、“菜篮子”产品、雏禽仔畜等运输通道。督促各地加强产品调运，做好耐储蔬菜、水果及冷冻肉品、水产品储备，适时加大投放力度。

(责编：赵欣悦、牛镛)

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