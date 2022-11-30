王小明

“我终于见到国内最大口径的科普望远镜了！”2021年7月，一名高三学生成为上海天文馆（上海科技馆分馆）开馆的首位观众。

上海科技馆是我国唯一一个以科技馆、自然博物馆、天文馆构成的综合性科学技术博物馆集群，同时也是国家一级博物馆、国家5A级旅游景区、博士后科研工作站。上海科技馆创新线上线下传播场景：深化馆校合作，打造上海科普大讲坛等活动，与327所中小学校开展馆校合作；推出鲸奇世界、长江主题科普展等前沿展览，打造形式新颖的“云”展览。

近年来，上海科技馆还积极推动“一带一路”沿线国家科普场馆交流；牵头成立长三角科普场馆联盟，共同举办青年学术论坛、科普临展等活动，促进区域间科普资源共建共享、推动科普文化不断发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 16 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)

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