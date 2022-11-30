广西探索科普设施社会化运营
流动科普 扩大覆盖
2022年11月30日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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“原来学习科学知识可以这么有趣，真希望科技馆能一直留在这里。”2013年，中国流动科技馆来到广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县巡展时，一个孩子这样感慨。
如今，走进中国流动科技馆广西巡展社会化运行试点大化站，宽敞的科普展厅让人眼前一亮。有了“家门口的科技馆”，当初那个孩子的愿望成真了。
自主研发流动3D影院，让科普更加“好玩”“好看”；与广西壮族自治区消防救援总队联合行动，119辆消防宣传车壮大科普大篷车方阵……2020年，广西启动流动科普设施社会化运营工作，目前已有5家企业参与运营流动科技馆，3家企业参与运营科普大篷车。“十三五”以来，流动科技馆广西巡展总里程超7万公里，服务群众超655万人次，实现县域全覆盖；科普大篷车数量增至41辆，2017年以来开展活动超3650场次。
《 人民日报 》（ 2022年11月30日 16 版）
(责编：赵欣悦、牛镛)
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