龙 腾

“大家快来，那边有好多机器人，还会跳舞呢！”看到机器人动感的舞蹈表演，同学们兴奋地喊起来。这是安徽省池州市科学技术馆科普大篷车走进东至县龙泉镇的一幕。

2017年以来，池州市把科普大篷车服务送到农村、送进课堂。5年来，科普大篷车志愿服务进校园项目共开展活动达172次，总行程达1.5万余公里，受众达15.8万余人次，活动范围覆盖所辖全部县区，其中乡镇学校活动覆盖率达96%以上。

根据乡村学校的需求，池州市科协实施订单式服务，坚持巡展活动每月开展3次，每次持续一周，同步开展展品巡展、趣味实验等相关科普活动。活动结束后，还会根据公众问卷收集反馈，吸纳具有建设性的建议和意见，提升后续工作。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 16 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)

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