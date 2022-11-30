刘志强

专业化整合既有利于推动国有资本向重要行业和关键领域集中，实现布局的优化，也有利于增强国有企业的综合实力和国际竞争力，实现功能的放大

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。”

组建中国矿产资源集团有限公司，中国中检与通用技术集团所属检验检测企业实施专业化整合，航天科工和东方电气集团能源装备企业划转……今年以来，中央企业专业化整合动作不断。这两年，中国稀土、中国星网、国家管网、中国物流等新央企相继成立，原本分散在不同中央企业的同行业资源通过整合集为一体、形成合力，切实增强了中央企业在该行业的控制力、影响力。中国建材、中国通用技术等企业也通过内部整合，形成了更加清晰、紧凑、合理的业务布局，为围绕主责主业精耕细作、提升竞争力和创新能力创造了良好条件。

行百里者半九十。通过专业化整合，国有企业实力、国有资本布局相比过去有了很大进步，但仍有短板要补。有的企业在发展过程中目标不明、定力不足，造成业务“多而不专”“主业不主”。相关问题的存在，不但会影响企业自身发展，也会影响国有资本配置效率的提升。

补足短板、化解问题，需要我们持续开展专业化整合。这既有利于推动国有资本向重要行业和关键领域集中，实现布局的优化，也有利于增强国有企业的综合实力和国际竞争力，实现功能的放大。该退出的退出，该集中的集中，紧紧围绕主责主业做文章，才能更好发挥中央企业“顶梁柱”“压舱石”作用，推动其为产业链供应链安全稳定和高水平科技自立自强作出更大贡献。

作为今后一段时期国企改革的重点任务之一，专业化整合需要在更大范围、更广领域稳步实施。

一方面，要扩大视野、打开空间。除了央企之间，还要进一步加强央地之间跨企业、跨层级、跨区域的整合，推动资源向主业企业、优势企业、“链长”企业等集中，加快培育竞争能力强、资源配置优的一流企业。

另一方面，要明确方向、锚定重点。国务院国资委提出，央企内部要梳理业务板块、加强资源整合，有序推动子企业实现“一业一企、一企一业”，即一类业务主要由一个子企业专门运营，一个子企业主要经营一类业务。子企业各归其位、各司其职、各展其长，可以在央企内部有效避免“叠床架屋”、重复投资，让有限资源发挥出更大效力。

同时也要看到，强调业务领域“专注”，并不意味着企业生产经营各环节都要“单一”。“不把鸡蛋放在一个篮子里”，是企业应对风险挑战、市场波动的有力武器。聚焦主责主业的同时，企业仍要在产品、技术、市场等方面追求多元布局，从而有效地分担和降低风险。比如，在一些前沿领域，可能有不同技术创新路线同时摆在面前，在技术尚不成熟、前景仍看不准的情况下，不妨稳中求进、择优推进，“摸着石头过河”。部分海外市场存在不确定性不稳定性，企业也仍要多点开花、留有后手。这些经营操作层面的把握，和企业发展大方向的“专注”并不矛盾。

期待更多企业围绕企业主责主业、发展定位和未来方向，通盘考虑、科学施策，让国有资本在流动中放大功能，让国有企业通过整合实现实力提升，加快涌现出更多世界一流企业。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 18 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)

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