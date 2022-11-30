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发挥系统优势建立助销机制

供销社促进河南农产品销售（市场资讯）

2022年11月30日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电  “我今年种植了无公害娃娃菜500多亩、辣椒200多亩，又是一个丰收季。多亏了俺们县供销合作社和农特产品流通协会的大力帮助，我们与天津市海吉星农贸批发市场对接，仅两天就卖出20万斤蔬菜，真是解了燃眉之急。”日前，河南省周口市鹿邑县观堂镇艳华农牧专业合作社负责人安瑞广说。

　　眼下正值河南秋季蔬菜大量上市的时节。秋菜上市销售窗口期短，中原大地又要轮播冬小麦，如何尽快把田间地头的优质蔬菜送到消费者的餐桌上？近日，中华全国供销合作总社召开专题会，成立工作专班，建立日调度机制，要求发挥供销合作社系统优势，建立精准对接助销机制，助力河南蔬菜销售。

　　湖北十堰新合作商贸公司采购员在新野县现场组织收菜，联动当地供销社组织运输发货。中国供销农产品集团丹阳助农团队在夏邑县、汶上团队在杞县、延安团队在内黄县，组织各自批发市场经营大户现场采购。中国供销电商公司在“832平台”（脱贫地区农副产品网络销售平台）设立销售专区。

　　江苏、浙江、安徽、山东、湖北等省供销合作社积极响应，组织所属企业迅速行动，帮助河南菜农销售。

　　全国供销合作总社经济发展与改革部有关负责人表示，将继续积极协调河南周边省社对接采购；指导河南省供销社加强与地方政府沟通，完善产端蔬菜质量检验检测、价格监测等工作；密切关注河南蔬菜价格行情动态，多措并举促菜农丰产又增收。

　　（晓  齐）


　　《 人民日报 》（ 2022年11月30日 19 版）
(责编：赵欣悦、牛镛)
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