子 鸣

“作为年轻一代，我很愿意为自己的喜好付费，碰到好看、好用的产品与服务，我都愿意尝试一下。”家住湖北省武汉市的周梓轩是一名00后青年， 日常消费中很注重提升生活品质，“从充满科技感的3C数码产品，到传统美食、新潮服饰，这些占据了我消费清单的大部分。”

截至2021年，我国90后及00后青年人群体接近3.2亿人，约占总人口的23%，成为市场上消费升级的生力军。他们乐于尝鲜，喜欢不同消费场景，呈现出多元化、个性化、品质化消费需求，推动消费结构优化升级。

更愿意为兴趣埋单，看中情感价值。与注重产品价格和功能相比，新一代消费者更看重产品带来的幸福感。艾媒咨询发布的《2022年中国兴趣消费趋势洞察白皮书》显示，目前超六成青年人愿意购买兴趣消费类产品。新式茶饮、餐饮和潮流服饰是青年兴趣消费的主要类型，占比均超70%；国货美妆等高情感附加值的产品也是兴趣消费的重要领域，呈现较强的发展潜力。

更高的消费线上化程度，追求网购体验。作为青年群体，他们重视个体感受、追求品质服务，对网购的时效性更加敏感。前不久，美团闪购发布的《即时零售双11消费趋势洞察》显示，在配送效率上，61%的青年消费者期待下单后当天甚至几小时内就收到货。从消费品类上看，除购买餐饮生鲜食品，部分青年消费者愿意像点外卖一样买数码家电、美妆产品。

更钟情于国货消费，注重品质品位。相关调查显示，超过七成的国潮消费由90后、00后贡献。新一代年轻群体出生并成长于中国经济快速腾飞的时代，他们看中国货产品中被重新现代化演绎的传统文化元素，追求独特的东方审美品位，消费过程中彰显个性。拼多多发布的《2022多多新国潮消费报告》显示，在新国货的用户群体中，年轻化成为显著特点。其中，90后群体的占比超过31%；3C、家电、美妆、服饰和母婴成为90后最爱买的五大国货品类。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬认为，青年群体需求细分，对相关商品的专业性要求更高。相关市场主体要准确把握青年群体消费特点，精准对接市场需求，在研发、生产和营销中用更好的技术，打造更过硬的品质，不断提升市场竞争力。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 19 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)

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