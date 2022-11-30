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神舟十五号3名航天员顺利进驻中国空间站 两个航天员乘组首次实现“太空会师”

2022年11月30日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社酒泉11月30日电（记者张汨汨、黄一宸）据中国载人航天工程办公室消息，在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟十五号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。

　　完成各项准备后，11月30日7时33分，翘盼已久的神舟十四号航天员乘组顺利打开“家门”，热情欢迎远道而来的亲人入驻“天宫”。随后，“胜利会师”的两个航天员乘组，一起在中国人自己的“太空家园”里留下了一张足以载入史册的太空合影。

　　后续，两个航天员乘组将在空间站进行首次在轨轮换。其间，6名航天员将共同在空间站工作生活约5天时间，完成各项既定任务和交接工作。

(责编：宋心蕊、杨光宇)
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