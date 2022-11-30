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2021年我国地理标志产品直接产值突破7000亿元

2022年11月30日21:25 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月30日电（记者王琳琳）国家知识产权局知识产权保护司司长张志成30日在国家知识产权局11月例行新闻发布会上介绍，截至2022年10月，我国累计批准地理标志产品2495个，2021年地理标志产品直接产值达7033.76亿元，我国地理标志产品实现量质齐升。

　　11月30日，国家知识产权局举行11月例行新闻发布会。（国家知识产权局供图）

　　我国地理标志资源丰富，加强地理标志保护，对推动区域特色经济发展、助力乡村振兴、传承传统文化、促进对外开放具有重要意义。2018年党和国家机构改革以后重新组建国家知识产权局，整合了地理标志管理职能。

　　张志成介绍，五年来，地理标志领域改革持续深化，组织开展了两批地理标志专用标志使用核准改革试点，涵盖全国20个省份，市场主体使用专用标志更加便捷。在建国家地理标志产品保护示范区103个，覆盖18个中西部省份以及多个国家乡村振兴重点帮扶县，保护了一批高附加值的地理标志产品。

　　此外，地理标志保护相关举措被纳入长三角区域、黄河生态经济带、泛珠三角区域等知识产权保护协作机制。2021年，全国共查处地理标志侵权案件1416件。

　　对外合作方面，张志成介绍，2021年3月1日，中欧地理标志保护与合作协定正式生效。截至目前，通过单独申请、互认试点和协定互保等模式累计实现110个中国地理标志在欧保护，134个欧盟地理标志在华保护。

　　下一步，国家知识产权局将进一步会同有关部门研究加强政策衔接，尽快建立地理标志统一认定制度并组织实施。

(责编：岳弘彬、白宇)
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