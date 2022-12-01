本报北京11月30日电 “中国发展论坛·2022”近日在北京和四川成都两地以连线方式举行。论坛聚焦构建现代能源体系、统筹推进碳达峰碳中和。全国政协副主席、致公党中央主席万钢出席开幕式并作主旨讲话。

万钢表示，要科学认识构建现代能源体系的内涵和挑战，统筹推进构建现代能源体系的重点工作，先立后破推进能源供给侧改革，以绿色低碳引领能源需求侧转型，以协同高效增强能源流通效能，以深化改革释放能源发展活力，以科技创新驱动能源技术升级，以开放合作推动全球能源转型，从源头上破解资源环境约束突出问题，为实现中国式现代化提供坚实的能源保障。

本届论坛由致公党中央和四川省人民政府共同主办。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 08 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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