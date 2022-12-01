白之羽

算力是传统产业转型升级的重要支点。在算力产业加快建设的同时，也期待广大中小企业能享受到算力带来的更多数字红利，参与到数字要素潜能不断激发、经济社会数字化转型加速的进程之中

在数字经济时代，算力作为一种重要资源，既是国民经济发展的重要基础，也是科技竞争的新焦点。数据显示，在算力产业中每投入1元，平均将带动3—4元经济产出。正是鉴于算力产业的巨大潜力，近年来，无论是国家还是各类市场主体，都在大力推进算力资源布局，到今年6月末，我国算力总规模已位居全球第二。

在算力整体水平快速提升的同时，算力应用的不均衡也日趋明显。除去东数西算工程力图解决的空间发展不均衡外，不同市场主体间的应用也存在较大差异。其中，大企业的算力需求大，应用算力的程度也较高，而中小企业由于资金实力不足、技术人才欠缺等原因，应用算力的程度普遍较低。考虑到中小企业数量众多，长尾效应明显，推动其更广泛地参与到算力应用中，能够显著提升算力的规模效应，从而降本增效、提升服务。

从主观意识来看，有必要引导中小企业加深对算力增益效用的认识。不同于硬件设备设施改善后立竿见影的效果，算力对企业生产经营的短期影响未必明显，一些企业负责人也由此产生顾虑。对此，可以通过设立示范项目、标杆工厂等形式，让企业更充分地认识到算力的重要性，吸引其主动参与其中。

从进入门槛来看，建设公共算力服务平台，提供普惠算力服务，能够有效拓宽中小企业参与算力应用的范围。事实上，即使认识到前景广阔，一些中小企业由于实力不足，也只能望而却步。如果能有效整合海量需求，以公共服务形式提供算力资源，有望最大限度用足算力，减少资源闲置。

从效率效能看，还需充分依托算力服务商，不断丰富产品和场景供给。当前，千行百业的企业进入数字化改造进程，产生了海量算力需求。在这一背景下，对于身处不同领域、主攻不同方向的垂直型算力服务商而言，专业优势得以凸显。无论是满足个性化需求的定制化应用，还是满足普遍性需求的标准化应用，抑或两相结合，算力服务商持续发力，中小企业才会有更多更具性价比的选择。

作为数字经济时代的新型生产力，算力是传统产业转型升级的重要支点。在算力产业加快建设的同时，也期待广大中小企业能享受到算力带来的更多数字红利，参与到数字要素潜能不断激发、经济社会数字化转型加速的进程之中。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 11 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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