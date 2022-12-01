本报北京11月30日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布，11月份中国制造业采购经理指数（PMI）为48%，较上月下降1.2个百分点。结合当前国内形势来看，部分行业仍有较好表现，部分民生相关细分行业保持稳中有升，高技术制造业和消费品制造业出口需求也止跌回稳。

调查显示，疫情对经济的影响覆盖整个产业链供应链，产业链上中下游各个环节运行均有所放缓。11月，基础原材料行业PMI为46.9%，较上月下降1.9个百分点，生产指数和新订单指数都较上月下降超过2个百分点。高技术制造业PMI为49.3%，较上月小幅下降0.1个百分点，发展态势稳中趋缓。消费品制造业PMI为48.8%，较上月下降0.7个百分点。

调查显示，尽管疫情持续，但各级政府始终积极实施生活服务业纾困政策，充分保障民生所需供给稳定，部分民生相关制造业细分行业保持稳中有升，如农副食品加工业、医药制造业，11月这两个细分行业PMI较上月有所上升。电子产品等相关消费品的出口止跌回稳。高技术制造业和消费品制造业的新出口订单指数均较上月有所上升。

中国物流与采购联合会的专家建议，要扎实稳住经济大盘，需要进一步统筹疫情防控与经济社会发展。一方面，更精准更有效地防控住疫情，削弱疫情对经济恢复的扰动。另一方面，要继续贯彻落实稳经济一揽子政策措施和接续政策，保持经济运行在合理区间。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 11 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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